Chuck Norris do Prahy nakonec nepřijede, uvedl organizátor akce Víkend s legendou

Tým oblíbeného herce podle organizátorů uvedl, že se Chuck Norris nemůže v plánovaném termínu dostavit do České republiky. Důvod, proč tomu tak je, však organizátoři ani tým Norrise neuvedli.
„Chápeme, že se na setkání s legendou mnozí z vás velmi těšili, a hlavně kvůli vám nás tato situace velice mrzí. Po vzájemné dohodě s týmem Chucka Norrise budeme jednat o náhradním termínu pro příští rok,“ uvedl Petr Větrovský na Instagramu.
„Jelikož však nechceme vaše peníze zbytečně zadržovat, rozhodli jsme se vrátit vstupné všem hned nyní. Vrácení peněz proběhne v nejbližších dnech – není třeba podnikat žádné kroky z vaší strany,“ dodal.
Akce se měla uskutečnit v House of fun Prague v pražském Máji a měla navazovat na předchozí Noc s legendou, které se zúčastnili zpěvačka Marta Kubišová či belgický herec Jean-Claude van Damme.
Oznámení o zrušení akce “Víkend s legendou – Chuck Norris”
Vážení fanoušci,
s politováním vás musíme informovat, že akce "Víkend s legendou – Chuck Norris", která se měla konat v Praze, je zrušena. Tým Chucka Norrise nám bohužel oznámil, že Chuck Norris se nemůže v plánovaném termínu dostavit do České republiky.
Po vzájemné dohodě s týmem Chucka Norrise budeme jednat o náhradním termínu pro příští rok. Serióznost a férový přístup jsou pro nás základními zásadami našeho podnikání po celou dobu existence VDN Promo.
Veškeré peníze za zakoupené vstupenky vám budou automaticky vráceny na účet, ze kterého byla platba provedena. Vrácení platby proběhne v nejbližších dnech – není třeba podnikat žádné kroky z vaší strany.
Děkujeme za pochopení a za váš zájem.
Tým pořadatelů
