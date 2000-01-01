Jméno Chuck Norris bude už navždy spojeno především s akčními snímky. Na psychologicky hluboké a náročné role neměl patřičné herecké vybavení, ovšem coby mistr bojových umění byl zejména v 80. letech jednou největších hvězd svého žánru.
Autor: © MGM
V akčním filmu Invaze U.S.A. z roku 1985 si zahrál hlavní roli a podílel se také na scénáři.
Autor: © Live Entertainment
Chuck Norris ve filmu Prezidentův muž 2: Ground Zero jako tajný agent, který má za úkol překazit teroristický útok
Autor: CBS Television
Ve filmu Cesta draka z roku 1972 se Chuck Norris objevil po boku legendy bojových filmů, samotného Bruce Lee.
Autor: © Golden Harvest Company
Název filmu sice praví, že Správní chlapi nosí černou, ale Chuck Norris toho nedbá a volí barvu vlasů blond.
Autor: © American Cinema Releasing
Všimněme si, že doposud na všech fotografiích měl Chuck Norris konstantní výraz v obličeji, ať už šlo o jakýkoliv film. Tento snímek pochází z kriminálního dramatu Zákon mlčení z roku 1985.
Autor: © Orion Pictures Corporation
I na našich obrazovkách se v 90. letech objevil seriál Walker, Texas Ranger s Chuckem Norrisem v hlavní roli. Nebylo možné se mu vyhnout.
Autor: © USA Network
Chuck Norris a Jonathan Brandis pospolu v bojové póze ve filmu Mistr kickboxu, který v roce 1992 natočil Chuckův mladší bratr Aaron.
Autor: © Triumph Releasing Corporation
Všimněme si náznaku úsměvu - Chuck Norris dokázal ve filmu ukázat i emoce, ne že ne. Takto se odvázal v roce 1995 ve filmu Top Dog, opět pod režijním vedením bratra Aarona.
Autor: © Live Entertainment
A tady už se Chuck Norris na své poměry vysloveně řehtá, i když hraje ve filmu Masakr v San Franciscu.
Autor: © Golden Harvest Company
Norrisovo cameo v poctě veteránům akčního filmu Expendables: Postradatelní 2 vyvolávalo v kinech u žánrových znalců bouřlivé nadšení.
Autor: © Lionsgate
Chuck Norris nezvykle s dlouhou kšticí. Jak jinak - předmětný film se jmenuje Zálesák.
Autor: © Nu Image Films