Ještě loni plánoval Chuck Norris dorazit do Prahy. Promotér prozradil, proč akci odřekl

Chybělo málo a právě zesnulý legendární herec a mistr bojových umění Chuck Norris se mohl minulý rok setkat s českými fanoušky. Na hvězdu akčních filmů vzpomněl režisér a promotér Petr Větrovský, který setkání organizoval. Herec musel cestu do Prahy kvůli pracovním povinnostem zrušit.
Legendární americký herec Chuck Norris (2016) | foto: Profimedia.cz

Setkání s Chuckem Norrisem plánovali pořadatelé do prostoru House of Fun Prague v pražském Máji. Navazovalo na předchozí Noc s legendou, které se zúčastnili zpěvačka Marta Kubišová či belgický herec Jean-Claude van Damme.

„Akce se zrušila kvůli jeho pracovním závazkům. Dostal nabídku na nějaký velký film, který zřejmě považoval a za vrcholný konec své kariéry,“ vysvětlil Větrovský.

„Samozřejmě jsme to respektovali a dohodli se, že se na nových termínech domluvíme v dalším roce. To už se ale bohužel nestalo,“ dodal.

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

„Popřál bych jeho rodině upřímnou soustrast a hodně sil. Moc mě mrzí, že jsme už nedokázali zprostředkovat jeho setkání s českými fanoušky,“ uvedl promotér.

Podle něj odešel neuvěřitelný člověk, který za svůj život dokázal to, co nedokážou jiní lidé za tisíc životů. „Byl to mistr bojového umění, který definoval akční filmy. Díky němu jsou tam, kde jsou.“

Chuck Norris do Prahy nakonec nepřijede, uvedl organizátor akce Víkend s legendou

„Je to právoplatná legenda s muž s obrovským charakterem. Díky tomu, že si uměl udělat srandu sám ze sebe, se stal i v pokročilém věku nesmrtelným po celém světě,“ sdělil Větrovský.

petr_vetrovsky

Chuck Norris se těší do Prahy Budeš u toho?☺️ Dva dny a bohatým programem, to je Víkend s legendou 22. a 23. listopadu Vstupenky v síti Ticketstream☺️ Jakej jeho film máš nejraději?
Praha ai nevybrala Chucka Norrise, ale Chuck si vybral Prahu️

10. září 2025 v 11:47, příspěvek archivován: 20. března 2026 v 16:15
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako filmový a seriálový akční hrdina a stal se ikonou popkultury. Diváci si ho pamatují především ze seriálu Walker, Texas Ranger nebo z filmů jako Delta Force či Missing in Action.

V posledních letech se staly virálním především vtipy a směšná fakta, která cílila na jeho drsňáckou image.

Tvrzeními jako „Chuck Norris se utkal v souboji pohledů se sluncem – a vyhrál“ nebo „Chtěli Chucka Norrise umístit na horu Rushmore, ale žula nebyla dost tvrdá na jeho vousy“ nebo „Chuck Norris přišel do KFC, objednal si Big Mac a dostal ho“ se bavil celý internet.

