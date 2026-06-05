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Odyssea má po tmavé Heleně Trójské další problém. Řekové si stěžují, že v ní nehrají

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  12:28
Režisér Christopher Nolan sklízí za svůj nový velkofilm Odyssea další kritiku, ačkoli snímek ještě nebyl v kinech. Kontroverzní výběr herců hájí tvůrci tím, že „reprezentuje svět“ a jeho diverzitu. Jeden důležitý národ ovšem chybí a to samotní Řekové. Upozornili režiséra otevřeným dopisem na fakt, že ve filmu vycházejícím z řecké mytologie hrají různé národnosti od Američanů, přes Indy až po Keňany, ale ani jeden Řek.
Matt Damon ve filmu Odyssea

Matt Damon ve filmu Odyssea | foto: CinemArt

Matt Damon ve filmu Odyssea
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea
Anne Hathawayová a Tom Holland ve filmu Odyssea
Snímek z filmu Odyssea
16 fotografií

Nolanovu Odysseu označují filmoví fanoušci za „neautentickou“ ještě než vstoupila do kin. Důvodem je především obsazení herečky keňského původu Lupity Nyong’o do role nejkrásnější ženy antického světa Heleny Trójské a nebinárního transgender herce Elliota Page do role statného bojovníka Achilla.

Svou troškou do kritického mlýna přispěli nyní i samotní Řekové, kterým se nelíbí, že v obsazení chybí Řek. Napsali Hollywoodu otevřený dopis, který zveřejnil portál Greek City Times. Upozorňují v něm na to, že řecký národ neskončil s antikou, ale stále je zde a řecké příběhy vyprávěné světu by měly mít nějakou řeckou stopu.

„Nevystupujeme proti rozmanitosti ani proti novým interpretacím. Řecká kultura sama o sobě byla po staletí vždy formována výměnou, migrací a setkáváním,“ vysvětlují.

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

„V diskusích o filmu Odyssea někteří tvrdí, že mytologie patří celému světu a neměla by být svázána s konkrétním kulturním původem. Jiní vnímají rozmanitost obsazení spíše jako odraz moderního globálního publika. Tyto pohledy chápeme. Univerzálnost však nevyžaduje odtržení od původu. Příběh může patřit celému lidstvu a zároveň uznávat lidi a jazyk, z nichž původně vzešel,“ stojí v dopise.

„Bylo by hezké vidět jednoho nebo dva Řeky v obsazení, ale překvapilo by mě to,“ řekl pro The Guardian řecký filmový kritik Thodoris Koutsogiannopoulos. „Je pravda, že svět vnímá Řeky spíš jako Zorbu než jako Achilla. Považuji za skličující a líné klišé, že většina lidí upřednostňuje tento pohled před propracovanějšími interpretacemi toho, co řeckost skutečně znamená,“ dodal a připomněl tím, že řečtí herci nefigurují v žádném z hollywoodských velkofilmů o řecké mytologii.

Ani snímek Troja z roku 2004, s nímž diváci často Nolanovu novinku srovnávají, nemyslel na zastoupení Řeků v obsazení. Až s Nolanovým filmem ale Řekům došla trpělivost. Možná právě díky proklamacím o „reprezentaci celého světa“, kterým tvůrci vysvětlují netradiční obsazení.

Snímek filmu Odyssea

I v samotném Hollywoodu by se herci s řeckými kořeny. Mezi těmi nejslavnějšími jmény jsou Billy Zane, Theo James, Jennifer Anistonová nebo Hank Azaria.

„Zatímco Hollywood klade stále větší důraz na zastoupení různých skupin, jakékoli vyloučení vyvolává dvojnásobně silnou reakci. Debata v Řecku ohledně obsazení filmu Odyssea mi připomíná hlavní téma této básně: nostos – návrat domů po letech zkoušek a překážek. My Řekové prostě žádáme, aby nás z této cesty nevyškrtli,“ říká ve své úvaze pro list The Guardian řecký novinář Chris Cotonou.

Film natočený na motivy epické básně připisované antickému básníku Homérovi zachycující strastiplný návrat ithackého krále Odyssea v podání herce Matta Damona do vlasti po slavném dobytí města Trója bude mít premiéru 16. července.

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