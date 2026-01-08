Rachot mixéru před obličejem, popsal Matt Damon natáčení očekávané Odyssey

TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
„Ty kamery jsou opravdu hodně hlučné,“ cituje server Deadline.com hercova slova v podcastu New Heights. „Když jedou, neslyšíte vlastního slova. Je to jako kdyby vám někdo přímo před obličejem mával naplno puštěným mixérem. Bylo potřeba postavit obrovskou konstrukci a systém zrcadel pro dialogové scény, aby bylo vůbec možné je natočit,“ dodal Matt Damon.
Odyssea je prvním filmem natočeným kompletně na kamery Imax, což představovalo zcela novou zkušenost nejen pro Damona a ostatní herecké představitele, ale také pro samotné tvůrce.
Richard Genfold, generální ředitel společnosti Imax, se svěřil, že rok před samotným natáčením ho režisér Christopher Nolan oslovil s přáním natočit Odysseu kompletně v Imax formátu.
„Nebylo to možné hned z několika důvodů a Nolan mi odpověděl, že pokud přijdu na to, jak všechny technické problémy a komplikace vyřešit, natočí celý film Imax kamerami. Což se nakonec povedlo,“ dodal Richard Genfold.
Snímek adaptuje příběh ithackého krále Odyssea, vracejícího se domů po trójské válce. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelopé. V českých kinech bude mít premiéru 16. června a zajímavostí je, že předprodej vstupenek v USA odstartoval v červenci 2025, čili zhruba rok před premiérou.
Kromě Matta Damona do něj Christopher Nolan (v jeho filmografii najdeme snímky Počátek, Oppenheimer, Dokonalý trik, Interstellar nebo batmanovskou trilogii s Christianem Balem) obsadil Anne Hathawayovou, Roberta Pattinsona, Toma Hollanda, Zendayu, Elliota Page, Charlize Theronovou, Johna Leguziama, Miu Gothovou a další.