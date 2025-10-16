Ozvala se znělka a život v Česku se zastavil. Chcete být milionářem byl fenomén

Přesně před 25 lety, 16. října 2000, vstoupil na obrazovky TV Nova první díl české verze soutěže Chcete být milionářem? Tato licenční show založená na britském formátu Who Wants to Be a Millionaire? se doslova přes noc stala televizním fenoménem. Když se z televize ozvala jeho znělka, život v Česku se doslova zastavil.
Soutěž s maximální výhrou 10 milionů korun změnila české televizní soutěže a zahájila nové tisíciletí dramatickým napětím s úlevou na záchytných bodech. „Chcete být milionářem? A kdo by nechtěl?“ volával každý týden z televizních obrazovek Vladimír Čech.

Kdo byli moderátoři

Klidný a zároveň napětí pumpující projev oblíbeného moderátora Vladimíra Čecha se stal pro českou verzi pořadu nezapomenutelný. S pořadem byl spjat až do roku 2003, kdy ho vystřídal Martin Preiss, posléze Ondřej Hejma a posledním českým moderátorem byl Marek Vašut.

ModerátorKdy provázel Chcete být milionářem?
Vladimír Čech16. 10. 2000 – 8. září 2003
Martin Preis2003 – 2004
Ondřej Hejma1. dubna – 19. srpna 2005
Marek Vašut23. března 2016 – 23. srpna 2017

V roce 2008 hru pod názvem Milionář převzala TV Prima, po půl roce ji ale kvůli malému zájmu diváků zrušila. Moderoval ji Roman Šmucler.

Na obrazovky Novy se soutěž vrátila o osm let později, vysílala se však jen půl roku od března do září 2016. Poslední díly natočené s Markem Vašutem jako moderátorem se pak vysílaly o prázdninách 2017.

Jaká byla pravidla Chcete být milionářem?

Soutěžící se mohli přihlásit do pořadu přes speciální telefonní číslo nebo později přes internetový formulář. Deset lidí bylo vybráno do takzvaného rozstřelu. Kdo elektronicky odpověděl nejrychleji na danou otázku, přesunul se ke stolečku k moderátorovi. Čekalo ho 15 otázek, každý za jinou finanční odměnu.

  • 15 otázek s rostoucí obtížností
  • tři nápovědy: 50:50, přítel na telefonu a rada publika
  • záchytné body: Soutěžící měli zajištěnou částku po dosažení 5. a 10. otázky (10 000 Kč a 320 000 Kč), které si odnesli i v případě chybné odpovědi na další otázku

Pořad se v prvních sezónách těšil obrovské sledovanosti. Podle dobových zpráv TV Nova sledovalo pořad v průměru téměř 3 miliony diváků starších 15 let. I když zájem s lety slábl, v prvních ročnících šlo o bezkonkurenční hit.

Jakmile se ozvala znělka pořadu, život ve městech se zastavil.

„Tehdy nás na to upozornil náhlý pokles spotřeby vody v celé pardubické síti. Oproti jiným dnům klesala při Milionáři spotřeba vody o polovinu. Lidé prostě seděli u televize, nevařili kávu, nekoupali se, nechodili na toaletu,“ popsal v roce 2002 MF DNES vedoucí pardubických Vodovodů a kanalizací Jaroslav Kubínek.

Vladimír Čech se proslavil jako moderátor soutěže Chcete být milionářem?

Kdo by řekl, že z Pažouta jednou bude moderátor pořadu Chcete být milionářem?

Jaké byly nejvyšší výhry

Ačkoliv pořad nabízel 10 milionů korun, hlavní výhru nikdo nezískal. Nejvyšší dosaženou částkou bylo 2 500 000 Kč. Tuto částku vyhráli za celou dobu konání soutěže jen dva soutěžící – Zdeněk Jánský z Chomutova a Pavel Judas z Hrušovan u Brna.

Jednou z úspěšných výherkyň byla spisovatelka Dagmar Digma Čechová, která v roce 2004 získala částku 1 250 000 Kč. Její vzpomínka dokonale ilustruje motivace mnoha soutěžících a dobovou atmosféru: „Do soutěže Chcete být milionářem? jsem se tehdy přihlásila ze dvou důvodů: měla jsem obavu, že mi na mateřské „měkne mozek“, a potřebovali jsme do rodiny druhé auto. Měli jsme jen starou škodovku, kterou jezdil manžel do práce, a já jsem tak zůstávala na hájovně v lese sama se dvěma malými dětmi a měla obavu, co kdybych s nimi třeba potřebovala honem jet k lékaři. Můj cíl byl jasný: druhý záchytný bod, tedy 320 tisíc (po zdanění 250), za které bych si koupila fabii. Ale dopadlo to mnohem lépe.“

Dagmar Digma Čechová přebírá šek na 1 250 000 Kč.

Českou verzi soutěže moderoval Vladimír Čech.

Dagmar dodnes občas slýchá, že je určitě chytrá. „Ale já vím, že za to vděčím kombinaci štěstí a drzosti,“ říká skromně. „Většina lidí mi to tehdy jako mladé mamince přála – a když měl někdo závistivé poznámky, odpověděla jsem mu, že kdo nehraje, nevyhraje, a všichni máme stejnou možnost.“

„Za půlku jsem si tehdy nakonec koupila lepší auto, kombík, který mi sloužil skoro 20 let, a druhou jsme vložili na stavební spoření a později použili na koupi chaty, která je dnes mým domovem. Natáčení s Martinem Preissem bylo velmi příjemné a celkově mám ráda atmosféru televizního zákulisí, takže bych neváhala a šla do toho znovu,“ vzpomíná Dagmar Čechová, která se úspěšně účastnila i dalších soutěží, například Co na to Češi. Naposledy se svým týmem vyhrála nad lovcem v pořadu Na lovu.

Kontroverze a sporné otázky

Pořad nebyl zcela bez kontroverze. Zatímco Vladimír Čech sklízí dodnes chválu za to, jak dokázal vystupňovat napětí, v médiích se objevovaly spekulace o sporných otázkách.

Některé otázky, které měly být v nižší části škály snadné, se stávaly pro soutěžící hotovým peklem, což ukázalo, jak velkou roli hraje stres a kontext.

Legendární lehké otázky, které soutěžícím zlomily vaz
správná odpověď je tučně, skutečná odpověď je kurzívou

  • Kolik myslivců potkalo panenky v písničce „Šly panenky silnicí“?
    (dva, tři, čtyři, pět)
  • O lidech, kteří ráno velmi časně vstávají, říkáme, že vstávají
    (s metaři, se slepicemi, s umělci, s opicemi)
  • Jak se jmenuje kouzelník, v jehož klobouku bydlí králíci Bob a Bobek?
    (Merlin, Čáryfuk, Copperfield, Pokustón)
  • Jaký je správný počet loupežníků v názvu klasické pohádky o Alibabovi?
    (deset, dvacet, třicet, čtyřicet)

V roce 2005 dokonce jeden soutěžící vysoudil na TV Nova tři miliony korun. Sporem byla otázka za 2,5 milionu korun, u níž soutěžící tvrdil, že byla chybně formulována. Ačkoliv se spor táhl, nakonec se televizní stanice se soutěžícím mimosoudně vyrovnala. Získal tak výhru i odškodnění, a tak paradoxně přišel k historicky nejvyšší sumě v české verzi soutěže Chcete být milionářem? díky soudu.

