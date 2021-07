Tulák, dítě, pes. Do kin se vracejí tři snímky Charlieho Chaplina

Jako dárek tuzemského distributora dostal Chaplinův první celovečerní snímek tři nové originální hudební doprovody od českých hudebníků – jazzového trumpetisty Laca Decziho, kapely Mucha a beatboxera Nastyho.

Kdo snad uvidí nestárnoucí klasiku poprvé, možná si ani neuvědomí, že představitele malého sirotka zná z daleko bližší doby, Jackie Coogan si totiž zahrál strýčka Festera v seriálu ze 60. let Rodina Addamsových.



Slavnou podobu šmajdavého tuláka s hůlkou a buřinkou má však Charlie Chaplin i v obou dalších snímcích, které nyní znovu míří do kinodistribuce.



Cirkus, za který získal v roce 1928 speciálního Oscara – zvláštní cenu udělenou současně za scénář, herecký výkon a produkci, se odvíjí od honičky s policisty, která hrdinu zavede do cirkusového šapitó přímo během představení. Jeho vynalézavé eskapády tak okouzlí nic netušící publikum, že uprchlík dostane okamžitě angažmá.

Jenomže ředitel cirkusu si jeho působení na postu klauna představuje docela jinak než nováček sám, navíc vedle bitvy o místo na výsluní čeká hrdinu ještě souboj o náklonnost půvabné akrobatky.

Podobně i ve filmu Psí život, nejstarším z celého tria obnovených premiér a současně prvním, jejž Charlie Chaplin natočil ve vlastním studiu, musí tulák bez domova řešit milostné trable.

Když zachrání opuštěného psa Scrapse, při společných výpravách jednou zavítají do baru, kde se hrdina zamiluje do místní zpěvačky. Sice jej z lokálu brzy vyhodí, protože nemá na zaplacení, ale jakmile jeho němý přítel vyhrabe na dvorku čísi peněženku, mohou to zkusit znovu.

Mimochodem v Kidovi i v Psím životě stála Chaplinovi po boku Edna Purviance, jeho častá herecká partnerka němé éry, s níž prý měl vztah nejen kolegiální.

Zemřela téměř o dvacet let dříve než on, naposledy s ním už jen v menší roli točila Světla ramp, jež sám Chaplin považoval za své nejlepší dílo. V Cirkusu zase krasojezdkyni, o níž tulák sní, ztvárnila Merna Kennedyová, která zemřela ještě před koncem války v pouhých šestatřiceti letech.