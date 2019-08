Srnec v pšenici, jelen v říji. Tomáš Vorel uzavřel trilogii Cestou domů

Celý rok trvalo natáčení filmu Tomáše Vorla Cesta domů, jímž režisér uzavírá svou vesnickou trilogii. Osudy postav se završí dvacet let po uvedení Cesty z města, po níž následovala Cesta do lesa. Cesta domů jde do kin v srpnu 2020.