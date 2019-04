VIDEO: Národní poklad, ocenil režisér Kung fu pandy Cestu do pravěku

„Zeman je váš národní poklad, zíral jsem, jakou měl odvahu! Zkoumal jsem jeho filmy políčko po políčku a stejně jsem některé triky odhalil až v jeho pražském muzeu,“ přiznal nynější tvůrce animovaných příběhů, který se podílel i na Shrekovi nebo Madagaskaru.

Stevenson ocenil také práci restaurátorů z pražské UPP, skládajících výsledek z vybledlých kopií a plesnivého proděravělého negativu: „Určitě bych jim svěřil i vlastní filmy, i když doufám, že to ještě dlouho nebudou potřebovat.“

Ivo Marák z UPP spočítal, že zatímco původní filmový pás Cesty do pravěku měřil asi tři kilometry, jejich materiál nashromážděný pro novou podobu by prý sahal z Prahy do Brna. „I my jsme vlastně cestovali do minulosti, s přáním, aby si to dobrodružství i naše děti vychutnaly v kině v plné kráse,“ dodal.

Vyčištěná Cesta do pravěku se vrátí do kin 25. dubna, navíc vychází na nosiči Blu-ray, bude legálně ke stažení a doprovodí ji audiokniha, kde filmové dialogy doplní vypravěč Oldřich Kaiser coby jeden z chlapců vzpomínající na expedici.

Projekt Nadace české bijáky, Muzea Karla Zemana, ČT a UPP už opravil Vynález zkázy a Barona Prášila, nyní se hledá cesta pro návrat zbylých děl Karla Zemana. Proces restaurace Cesty do pravěku najdete na videu.