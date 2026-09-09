Hlasovat mohou fanoušci na webových stránkách Českého slavíka. Stejně jako v předchozích ročnících mohou vybírat své favority v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. O přízeň fanoušků budou zároveň bojovat čtyři nominovaní v kategorii Trinity Bank Objev roku.
O vítězi poslední zmíněné kategorie rozhodnou stejně jako v ostatních kategoriích samotní fanoušci. Letos se o titul ucházejí zpěvačky Thera a Charlotte Gott, zpěvák Slavíček a skupina Gufrau. Odborná hudební porota vybrala interprety, kteří se v uplynulém období výrazně prosadili na české hudební scéně a představují její nové a zajímavé tváře. Vítěz získá od generálního partnera Trinity Bank také 200 000 Kč.
|
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
„Český slavík je především o hudbě a o emocích, které s ní máme spojené. Teď dostávají fanoušci opět možnost rozhodnout, komu budou letos patřit slavičí prvenství. Pro nás je zároveň začátek hlasování pomyslným startem finální části celého ročníku. Už teď jsme zvědaví, jak se preference diváků během hlasování promění a kdo si nakonec odnese jednotlivá ocenění. Věřím, že galavečer bude plný skvělé hudby, emocí a překvapení,“ říká producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.
Hlasování potrvá až do půlnoci 15. listopadu. Poté už bude jasné, kteří interpreti získali největší přízeň českých hudebních fanoušků. Výsledky jednotlivých kategorií vyhlásí během slavnostního galavečera v pražské hale Fórum Karlín (v přímém přenosu na TV Nova) v pátek 27. listopadu. O večer plný hudby, emocí, hvězdných hostů a tradičně také nadsázky se postará osvědčené moderátorské duo slavičích večerů.
„Už se s Ondrou a scenáristy scházíme a dáváme to celé dohromady, chystáme úvodní píseň a jak se to blíží, čím dál víc se těšíme. Tak už jen odstartovat hlasování, aby bylo co předávat,“ říká Aleš Háma.
Ondřej Sokol jej doplňuje: „Aleš má pravdu, my na tom pracujeme opravdu poctivě. Už to bývalo tak, že prakticky kolem půlnoci, v den přenosu Slavíka, začala taková úvodní schůzka na dalšího Slavíka. Protože té práce je na tom opravdu strašně moc. Letos to chceme ještě vylepšit, a kolem půlnoci, jakmile skončí přenos Slavíka, zahájíme velkou schůzku na pět ročníků dopředu. To bude velká věc, stejně, jako doufáme, že velký bude i ten letošní Slavík.“