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Český slavík je tu. Sokol s Hámou startují letošní hlasování v tradiční soutěži

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  19:30
Z pořadu Hodně štěstí!

Z pořadu Hodně štěstí! | foto: TV Nova

Zpěvačka Thera
Zpěvačka Thera
Gufrau - čtvrtý den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast Vítkovice...
V kategorii Skladba vyhráli Gufrau, Victor Kal., Rohony
33 fotografií
Ve středečním vysílání Televizních novin televize Nova moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují hlasování v letošním ročníku Českého slavíka. Hudební fanoušci budou moci svým favoritům posílat hlasy až do 15. listopadu. Jména vítězů jednotlivých kategorií se diváci dozvědí během slavnostního galavečera, který TV Nova odvysílá v přímém přenosu v pátek 27. listopadu

Hlasovat mohou fanoušci na webových stránkách Českého slavíka. Stejně jako v předchozích ročnících mohou vybírat své favority v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. O přízeň fanoušků budou zároveň bojovat čtyři nominovaní v kategorii Trinity Bank Objev roku.

O vítězi poslední zmíněné kategorie rozhodnou stejně jako v ostatních kategoriích samotní fanoušci. Letos se o titul ucházejí zpěvačky Thera a Charlotte Gott, zpěvák Slavíček a skupina Gufrau. Odborná hudební porota vybrala interprety, kteří se v uplynulém období výrazně prosadili na české hudební scéně a představují její nové a zajímavé tváře. Vítěz získá od generálního partnera Trinity Bank také 200 000 Kč.

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„Český slavík je především o hudbě a o emocích, které s ní máme spojené. Teď dostávají fanoušci opět možnost rozhodnout, komu budou letos patřit slavičí prvenství. Pro nás je zároveň začátek hlasování pomyslným startem finální části celého ročníku. Už teď jsme zvědaví, jak se preference diváků během hlasování promění a kdo si nakonec odnese jednotlivá ocenění. Věřím, že galavečer bude plný skvělé hudby, emocí a překvapení,“ říká producent a režisér přímého přenosu Pepe Majeský.

Hlasování potrvá až do půlnoci 15. listopadu. Poté už bude jasné, kteří interpreti získali největší přízeň českých hudebních fanoušků. Výsledky jednotlivých kategorií vyhlásí během slavnostního galavečera v pražské hale Fórum Karlín (v přímém přenosu na TV Nova) v pátek 27. listopadu. O večer plný hudby, emocí, hvězdných hostů a tradičně také nadsázky se postará osvědčené moderátorské duo slavičích večerů.

Z pořadu Hodně štěstí!
Zpěvačka Thera
Zpěvačka Thera
Gufrau - čtvrtý den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast Vítkovice (18. července 2026)
33 fotografií

„Už se s Ondrou a scenáristy scházíme a dáváme to celé dohromady, chystáme úvodní píseň a jak se to blíží, čím dál víc se těšíme. Tak už jen odstartovat hlasování, aby bylo co předávat,“ říká Aleš Háma.

Ondřej Sokol jej doplňuje: „Aleš má pravdu, my na tom pracujeme opravdu poctivě. Už to bývalo tak, že prakticky kolem půlnoci, v den přenosu Slavíka, začala taková úvodní schůzka na dalšího Slavíka. Protože té práce je na tom opravdu strašně moc. Letos to chceme ještě vylepšit, a kolem půlnoci, jakmile skončí přenos Slavíka, zahájíme velkou schůzku na pět ročníků dopředu. To bude velká věc, stejně, jako doufáme, že velký bude i ten letošní Slavík.“

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