VIDEO: Český slavík? Pokud pustí Hámu a Sokola z vězení, pak bude

„Po minulých ročnících snad všechna česká média psala, že jsme si s Ondrou sedli. No a jak vidíte, sedíme stále,“ říká posmutněle polovina moderátorského dua Českého slavíka Aleš Háma.

Jak by řekl pan rada Vacátko, „je to případ složitej a čert nám ho byl dlužen“. Nabízí se rovněž přísloví „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. Každopádně, ať už to s výtečníky Sokolem a Hámou dopadne jakkoli, v současné době mohou fanoušci hlasovat pro své oblíbence na webových stránkách www.ceskyslavik.cz.

Poslat hlasy lze vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a konečně Hip Hop a Rap. Na galavečeru se diváci také dozvědí, kdo letos – jako již třetí v pořadí – vstoupí do slavičí Síně slávy a kdo se stane Absolutním slavíkem. Hlasující také rozhodnou o vítězi v kategorii Trinity Bank Objev roku, ve které jsou nominováni Pam Rabbit, Sofian Medjmedj a kapela Brixtn.

V loňském roce se Absolutní slavicí stala Ewa Farna, která zvítězila i v kategorii Zpěvačky. Nejoblíbenější kapelou se stal Kabát, zpěvákem roku Marek Ztracený, raperem roku Calin a do Síně slávy vstoupil zpěvák Václav Neckář.

Generálním partnerem Českého slavíka je Trinity Bank, mediálním partnerem je Rádio Impuls.