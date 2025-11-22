GLOSA: Český slavík si utahoval sám ze sebe. Ale stačí to k obhajobě?

Ondřej Sokol, Aleš Háma a Jiřina Bohdalová během vyhlašování (21. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mirka Spáčilová
  9:00
Proč se národ vlastně ještě dívá na televizní přenos Českého slavíka? Snad pro utopickou možnost, co kdyby se tentokrát náhodou něco změnilo a co kdyby se přece jen letos něco stalo. Nezměnilo a nestalo, pokud jde o pořad; leda to, že z jeho reklamní podoby už si střílejí i sami moderátoři.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

GLOSA: Český slavík si utahoval sám ze sebe. Ale stačí to k obhajobě?

Ondřej Sokol, Aleš Háma a Jiřina Bohdalová během vyhlašování (21. listopadu...

Proč se národ vlastně ještě dívá na televizní přenos Českého slavíka? Snad pro utopickou možnost, co kdyby se tentokrát náhodou něco změnilo a co kdyby se přece jen letos něco stalo. Nezměnilo a...

22. listopadu 2025

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Českého slavíka v kategorii zpěváků letos překvapivě získal Václav Noid Bárta, který na druhé místo odsunul Marka Ztraceného. Mezi zpěvačkami vítězství obhájila Ewa Farna, mezi kapelami Kabát a v...

22. listopadu 2025  8:01

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

21. listopadu 2025  6:19,  aktualizováno  23:54

Truhlář, rebel, básník. Vladimír Mišík nikdy neztratil tvář, na nové album se necítí

Vladimír Mišík (23. 06. 2019)

Zpěvák, který nikdy neztratil tvář. Vladimír Mišík se po Jiřím Suchém, Martě Kubišové a Václavu Neckářovi stává čtvrtým členem slavičí Síně slávy – jako hlas generace, která věděla, co znamená zpívat...

21. listopadu 2025

RECENZE: Podezřelý guláš, den blbec. Jak baví nezávislý film Švábi, který točili v bytě

65 % Premium
Z filmu Švábi

Přesně jako Švábi; tak má vypadat osvěžující nezávislý debut. Režisér Luboš Kučera jej natočil podle vlastního scénáře ve vlastním bytě za čtyřicet tisíc korun - a baví.

21. listopadu 2025

RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí

55 % Premium
Z filmu Čarodějka: Druhá část

Necelý rok po premiéře první poloviny filmového přepisu muzikálu Čarodějka vstupuje do kin Čarodějka: Druhá část, jen o málo kratší, zato o hodně plačtivější. Navíc dlouho oddaluje okamžik propojení...

21. listopadu 2025

RECENZE: Velké divadlo, menší hlasy. V Brně uvedli Alcinu s Magdalenou Koženou

Magdalena Kožená jako Alcina v inscenaci Händelovy stejnojmenné opery v...

Národní divadlo Brno získalo pro čtyři představení své inscenace Händelovy opery Alcina Magdalenu Koženou. Tu v Česku známe vlastně jen z koncertů, za jejími jevištními kreacemi se muselo do ciziny.

21. listopadu 2025  11:01

Vladimír Mišík: Dvě manželství, tři děti a devět sourozenců, které našel v Americe

Vladimír Mišík

Hudebník Vladimír Mišík patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové se stane čtvrtým interpretem, který vstoupí do slavičí Síně slávy....

21. listopadu 2025  10:24

TRENDY V KLIPECH: Farna spojila síly s Calinem, Callta natočil motivační song

Calin, Ewa Farna

Ewa Farna a Calin patří k největším hvězdám současné české hudební scény, ovšem každý v jiném žánru. Nyní spojili síly v songu Ať je klid a vstoupili s ním do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i...

21. listopadu 2025  10:10

Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let

Baskytarista Gary Mani Mounfield

Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za...

21. listopadu 2025  8:45

Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí

Kromě podivných šatů má Björk ráda i všelijaké masky.

Zpěvačka, producentka, skladatelka a herečka Björk oslaví 21. listopadu šedesáté narozeniny. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností alternativní hudební scény. Na svých albech kombinuje rock, folk,...

21. listopadu 2025  8:34

Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii

Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54 milionu dolarů (1,15 miliardy korun).

Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...

21. listopadu 2025  7:35

