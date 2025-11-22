Aleš Háma a Ondřej Sokol zmínili „největší událost roku, čtyřhodinovou reklamu na O2 arenu“, čímž předeslali, že opět každý, kdo se jen otře o pódium, pozve na své koncerty. Mimochodem, proč nástup Hámy se Sokolem ohlašoval ještě Leoš Mareš? Cožpak uvaděči potřebují uvaděče?
„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta
Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...
J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů
Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...
V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení
V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...
Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku
Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...
Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi
Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...
GLOSA: Český slavík si utahoval sám ze sebe. Ale stačí to k obhajobě?
Proč se národ vlastně ještě dívá na televizní přenos Českého slavíka? Snad pro utopickou možnost, co kdyby se tentokrát náhodou něco změnilo a co kdyby se přece jen letos něco stalo. Nezměnilo a...
Český slavík 2025
Českého slavíka v kategorii zpěváků letos překvapivě získal Václav Noid Bárta, který na druhé místo odsunul Marka Ztraceného. Mezi zpěvačkami vítězství obhájila Ewa Farna, mezi kapelami Kabát a v...
Truhlář, rebel, básník. Vladimír Mišík nikdy neztratil tvář, na nové album se necítí
Zpěvák, který nikdy neztratil tvář. Vladimír Mišík se po Jiřím Suchém, Martě Kubišové a Václavu Neckářovi stává čtvrtým členem slavičí Síně slávy – jako hlas generace, která věděla, co znamená zpívat...
RECENZE: Podezřelý guláš, den blbec. Jak baví nezávislý film Švábi, který točili v bytě
Přesně jako Švábi; tak má vypadat osvěžující nezávislý debut. Režisér Luboš Kučera jej natočil podle vlastního scénáře ve vlastním bytě za čtyřicet tisíc korun - a baví.
RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí
Necelý rok po premiéře první poloviny filmového přepisu muzikálu Čarodějka vstupuje do kin Čarodějka: Druhá část, jen o málo kratší, zato o hodně plačtivější. Navíc dlouho oddaluje okamžik propojení...
RECENZE: Velké divadlo, menší hlasy. V Brně uvedli Alcinu s Magdalenou Koženou
Národní divadlo Brno získalo pro čtyři představení své inscenace Händelovy opery Alcina Magdalenu Koženou. Tu v Česku známe vlastně jen z koncertů, za jejími jevištními kreacemi se muselo do ciziny.
Vladimír Mišík: Dvě manželství, tři děti a devět sourozenců, které našel v Americe
Hudebník Vladimír Mišík patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové se stane čtvrtým interpretem, který vstoupí do slavičí Síně slávy....
TRENDY V KLIPECH: Farna spojila síly s Calinem, Callta natočil motivační song
Ewa Farna a Calin patří k největším hvězdám současné české hudební scény, ovšem každý v jiném žánru. Nyní spojili síly v songu Ať je klid a vstoupili s ním do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i...
Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let
Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za...
Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí
Zpěvačka, producentka, skladatelka a herečka Björk oslaví 21. listopadu šedesáté narozeniny. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností alternativní hudební scény. Na svých albech kombinuje rock, folk,...
Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii
Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...