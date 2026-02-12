Každý rok se musím k sošce vrátit, říká designér Českého lva

Podoba skleněné trofeje vznikla na zakázku České filmové a televizní akademie a vychází z českého kubismu a tvorby Josefa Lady. „Je to takový cirkusový lev. Je tam jemná ironie v tom, že filmový svět je trošku cirkus. Má vyjadřovat něco milého, něco typického pro český národ, i určitý humor a nadsázku,“ říká Plesl. Díky své špičaté hřívě se navíc dobře drží v ruce a skvěle se s ním masírují záda, jak autor s humorem poznamenává.
Proč jste jako materiál použil právě sklo?
Už od patnácti let se vzdělávám právě ve skle. Čtyři roky jsem studoval střední sklářskou školu, šest let vysokou a už sedmnáct let vedu na vysoké škole ateliér. Sklo je z devadesáti devíti procent mým materiálem – dělám sochy, vázy i design pro sklárny. Navrhoval jsem většinu pivních sklenic a džbánků na českém trhu, během galavečera Českého lva bude představen nový džbánek, který jsem vytvořil pro Krušovice.
Jak dlouho zabere celá výroba?
Nejsložitější bylo vyrobit formu, která zabrala několik měsíců. Ta už je teď daná. Kompletace celé série pak trvá několik týdnů – než se všechno vylisuje, vyleští a hlavně i podstavec se musí samostatně vytočit na huti na píšťale a poté vybrousit. Kompletace jedné sošky je pak otázkou dvou až tří dnů.
Soška má od roku 2018 trvalou podobu. Kdybyste ji dnes navrhoval znovu, udělal byste něco jinak?
Určitě bych ji už nechal tak, jak je. Myslím, že jsem ji navrhl velmi zodpovědně – aby byla hezká na fotkách, dobře se držela, byla milá, ikonická a aby se podle ní dala dobře udělat grafika. Dával jsem si opravdu velký pozor, protože vím, jak prestižní ocenění to je, a dal jsem do toho spoustu svých zkušeností a umu, aby se soška líbila.
Lvi sice zůstávají stejní, ale pro každý ročník se vytváří originální podstavec, takže se k sošce musím každý rok vracet. S tím nápadem přišla výkonná ředitelka České filmové a televizní akademie Tereza Rychnovská.
Jak bude vypadat ten letošní?
Vždy se inspiruji grafikou daného ročníku. Letos je uvnitř reliéf spirály, která vychází z podoby analogové cívky.
Zdobí soška Českého lva některou z poliček u vás doma?
Doma nemám žádnou svou věc, vše je jen v ateliéru, kde jeden vystavený stojí, zrovna na něj koukám. Dělal jsem více ocenění i pro jiné soutěže a obory, ale Českého lva si vážím asi nejvíc. Byla to pro mě nejtěžší práce.
Záleží vám na tom, do čí rukou se nakonec vámi navržená trofej dostane?
Sleduji oceňování i nominace, které jsou samy o sobě kvalitní a figurují v nich lidé, kterých si vážím. Už samotné nominace pro mě nikdy nejsou zklamáním. Samozřejmě mám své favority, ale štěstí a slávu přeji každému.
Kdo by si podle vás letošní ocenění zasloužil?
Byl jsem nadšený ze seriálu Studna, především z výkonu Davida Švehlíka. Je to velmi těžká role a zíral jsem, co v ní dokázal zahrát. Velice se mi líbí i výkony Elizavety Maximové v seriálu Děcko a ve filmu Máma. Dále Josef Trojan nebo Aňa Geislerová, se kterou se velmi dobře znám. Je velice těžké někoho vyzdvihnout.