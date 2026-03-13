Vyhraje Sbormistr, nebo Franz? Jak se letos sází na vítěze Českých lvů

  11:12
Zajímavá situace nastala v sázkách na filmové ceny Český lev. Zatímco bookmakeři společnosti Chance, kteří vypisují kurzy, tipují výhru snímku Sbormistr, sami sázející se začali přiklánět k vítězství projektu Franz.
Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)

Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025) | foto: © Endorfilm

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...
Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.
Producent Jiří Konečný a herečka Kateřina Falbrová s cenami české filmové...
Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku Idan Weiss jako Franz...
Loni u sázkové kanceláře Chance byl favorit kategorie nejlepších filmů jasný, Vlny měly před Amerikánkou výrazný náskok. Letošní souboj je mnohem vyrovnanější. V nabídce Chance momentálně vede Sbormistr, který uspěl na cenách filmové kritiky. Bookmakeři ho s kurzem 1,80 :1 považují za nejsilnějšího kandidáta.

Rozdílný pohled však nabízejí preference sázkařů. Ti totiž častěji tipují, že ocenění získá film Franz. Před měsícem začínal na kurzu 6:1 a nyní už je na hodnotě 2,40:1. „Tady může hrát roli vyšší kurz a zajímavější výhra, ale také silné autorské zázemí a jméno režisérky Agnieszky Hollandové,“ uvádí mluvčí Chance Markéta Světlíková.

33. Český lev

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.

33. Český lev

Uskuteční se tuto sobotu 14. března v přímém přenosu České televize z pražského Kongresového centra. Nejvíce sošek mohou získat filmy Franz, Sbormistr, Karavan, Letní škola, 2001 a minisérie Studna. Ceremoniálem bude poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao.

Na vítězství Kafkova portrétu Franz připadá 51 procent vsazených peněz, na příběh zneužívání nezletilých zpěvaček Sbormistr 47 procent vkladů. Ostatní nominované tituly v sázkách Chance následují s odstupem, na Letní školu, 2001 je vypsaný kurz 7,50:1 a na road movie Karavan 8,50:1.

Allwyn, Tipsport a SazkaBet to vidí podobně, v sázkových kancelářích za favorizovaným Sbormistrem opět následuje ve vypsaných kurzech Franz, naopak nejméně šancí k vítězství tu dávají dílům Karavan a Nahoře nebe, v dolině já. Od akademiků má Franz patnáct a Sbormistr třináct nominací.

12. března 2026  12:50

