Vyhraje Sbormistr, nebo Franz? Jak se letos sází na vítěze Českých lvů

Loni u sázkové kanceláře Chance byl favorit kategorie nejlepších filmů jasný, Vlny měly před Amerikánkou výrazný náskok. Letošní souboj je mnohem vyrovnanější. V nabídce Chance momentálně vede Sbormistr, který uspěl na cenách filmové kritiky. Bookmakeři ho s kurzem 1,80 :1 považují za nejsilnějšího kandidáta.
Rozdílný pohled však nabízejí preference sázkařů. Ti totiž častěji tipují, že ocenění získá film Franz. Před měsícem začínal na kurzu 6:1 a nyní už je na hodnotě 2,40:1. „Tady může hrát roli vyšší kurz a zajímavější výhra, ale také silné autorské zázemí a jméno režisérky Agnieszky Hollandové,“ uvádí mluvčí Chance Markéta Světlíková.
33. Český lev
Na vítězství Kafkova portrétu Franz připadá 51 procent vsazených peněz, na příběh zneužívání nezletilých zpěvaček Sbormistr 47 procent vkladů. Ostatní nominované tituly v sázkách Chance následují s odstupem, na Letní školu, 2001 je vypsaný kurz 7,50:1 a na road movie Karavan 8,50:1.
Allwyn, Tipsport a SazkaBet to vidí podobně, v sázkových kancelářích za favorizovaným Sbormistrem opět následuje ve vypsaných kurzech Franz, naopak nejméně šancí k vítězství tu dávají dílům Karavan a Nahoře nebe, v dolině já. Od akademiků má Franz patnáct a Sbormistr třináct nominací.