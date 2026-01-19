Kdo bude mít šanci na Českého lva? Majer s Lewandovskou odtajní nominace

Autor: ,
  8:06
Které loňské novinky mají největší šanci na Českého lva v rámci 33. ročníku výročních cen České filmové a televizní akademie? Jasno bude už po 11:00, kdy se odtajní nominace. Jména nominovaných filmařů a jejich počinů ohlásí herci Simona Lewandowska a Stanislav Majer. Přímý přenos sledujte na iDNES.cz.
Nejlepší herec ve vedlejší roli Stanislav Majer. (8. března 2025)

Nejlepší herec ve vedlejší roli Stanislav Majer. (8. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nejlepší herečka ve vedlejší roli v seriálu: Simona Lewandowska za výkon v...
Občas si přijde v různých neznámých prostředích jiná, ale cítí se jako...
Stand-up komička Bianca Cristovao
Stand-up komička Bianca Cristovao
14 fotografií

Samotný ceremoniál předávání Českých lvů se bude konat v sobotu 14. března, večerem provede stand-up komička Bianca Cristovao, mladší sestra zpěváka Bena Cristovaa. Třiatřicátý ročník Českého lva bude letos poprvé hostit pražské Kongresové centrum.

Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao

Slavnostní večer se stejně jako loni uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme zkušený Michael Čech. Přímý přenos odvysílá v sobotu 14. března ČT1 od 20:10 hodin.

Vstoupit do diskuse

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

Fašismus v celé jeho aroganci. Tak hodnotí výkon Russella Crowea v roli Göringa

Premium
Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025)

Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s...

Kdo bude mít šanci na Českého lva? Majer s Lewandovskou odtajní nominace

Nejlepší herec ve vedlejší roli Stanislav Majer. (8. března 2025)

Které loňské novinky mají největší šanci na Českého lva v rámci 33. ročníku výročních cen České filmové a televizní akademie? Jasno bude už po 11:00, kdy se odtajní nominace. Jména nominovaných...

19. ledna 2026  8:06

RECENZE: Dido a Aeneas mezi Aztéky. Když barokní opera připomíná sendvič

Markéta Cukrová (Dido), Lukáš Bařák (Aeneas) a sbr v opeře Dido a Aeneas v...

Hluboko do dějin opery sáhlo Národní divadlo a vytáhlo dílo barokního skladatele Henryho Purcella Dido a Aeneas, považované za vůbec první anglickou operu. Režisérka Alice Nellis zvolila oproti...

18. ledna 2026

Dočkáme se někdy Eminema? Kteří interpreti a kapely dosud nezavítali do Česka

Premium
Eminem

Co mají společného jména jako Eminem, Taylor Swift, Blur, Pulp, Olivia Rodrigo nebo Johnny Marr? Ve všech případech jde o kapely či interprety, kteří dosud nevystupovali v Česku. Připomeňme si další...

18. ledna 2026

KVÍZ: Kuchař je umělec a psycholog. Znáte dobře seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka?

Jiří Vala a Josef Dvořák v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

V roce premiéry – 1984 – to bylo zjevení. Televizní seriál, u jehož sledování má divák moc rozhodovat o tom, kudy se děj bude ubírat. Dnes víme, že tak horké nebylo, všechny dějové linky plynuly...

vydáno 18. ledna 2026

Film Citová hodnota získal ceny Evropské filmové akademie za herecké výkony

Stellan Skarsg&#229;rd během slavnostního večera při předávání Evropských...

Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší herecké výkony letos získali Stellan Skarsgård a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Uspěl také...

17. ledna 2026  21:12,  aktualizováno  22:39

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

17. ledna 2026

Je tu jiný Shakespeare. Zamilovaný, ale také truchlící otec a manžel na dálku

Premium
Paul Mescal ve filmu Hamnet

Legendárního alžbětinského dramatika si lidé často spojují s romantickou podobou, jakou mu vtiskl oscarový Zamilovaný Shakespeare. Ale teď míří do kin jiný portrét téhož muže, Hamnet, v němž je...

17. ledna 2026

GLOSA: Red Hot Chili Peppers jsou funky mniši na útěku, kteří by uniknout neměli

Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers na snímku z 2. května 2025

Když v půlce října roku 2022 vyšlo nové album Red Hot Chili Peppers, nechalo mne to dost chladným. Dalo by se říci s podivem: kapelu sleduji dlouhodobě a vzhledem k tomu, že mezi novým materiálem...

17. ledna 2026  11:15

TELEVIZIONÁŘ: Mušketýři tentokrát až na druhém místě. Vládne jim Milady

Její role jsou silné. Málokdy jednoduché, ne vždy kladné. Jako například Mylady...

Televizní premiéru si v sobotu na programu ČT2 odbude francouzský film Tři mušketýři: Milady, druhý díl zatím nejnovějšího přepisu předlohy Alexandra Dumase. Od jiných verzí se liší zejména tím, že...

17. ledna 2026  9:18

Král ve Vegas. Koncertní film s Elvisem představí dosud neviděné záběry

Snímek z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Režisér Baz Luhrman objevil unikátní a dosud neviděný materiál, z něhož v rámci natáčení životopisného snímku Elvis sestřihal koncertní snímek EPiC: Elvis Presley in Concert. Mapuje jím éru, v níž...

16. ledna 2026  16:54

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Nejočekávanější filmy roku 2026: Velkolepá Odyssea, třetí Duna i návrat Avengers

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová databáze Kinobox připravila pro iDNES.cz výhled nejočekávanějších filmů letošního roku. Ten měl být z blockbusterového hlediska mnohem nadějnější a plodnější, jelikož se do multiplexů vrátí...

16. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:48

RECENZE: Russell Crowe si svého Göringa vychutnal. Ale jinak film Norimberk vázne

60 % Premium
Russell Crowe jako Hermann Göring ve snímku Norimberk (2025)

Sarkastický, blahosklonný, důvtipný, marnivý hráč. Takový je říšský maršál Hermann Göring, potažmo jeho labužnicky přesný představitel Russell Crowe v novince kin Norimberk. Ale kdykoli herec opustí...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.