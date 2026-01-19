Kdo bude mít šanci na Českého lva? Majer s Lewandovskou odtajní nominace

Samotný ceremoniál předávání Českých lvů se bude konat v sobotu 14. března, večerem provede stand-up komička Bianca Cristovao, mladší sestra zpěváka Bena Cristovaa. Třiatřicátý ročník Českého lva bude letos poprvé hostit pražské Kongresové centrum.
Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao
Slavnostní večer se stejně jako loni uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme zkušený Michael Čech. Přímý přenos odvysílá v sobotu 14. března ČT1 od 20:10 hodin.