Ženy našeho filmu. Horáčková, Maximová a Matoušková o nominacích na Českého lva

Elizaveta Maximová má za sebou mimořádně úspěšný herecký rok, filmová akademie totiž její výkony ocenila nominací hned ve dvou kategoriích.
„Byla to nejtěžší příprava, kterou jsem kdy absolvovala,“ prozradila herečka v rozhovoru pro iDNES.cz o hlavní ženské postavě ve filmu Jiřího Stracha Máma.
Kvůli roli Lilian, která se i přes mentální postižení a těžké životní okolnosti snaží vychovávat svou malou dcerku, musela Maximová projít náročnou fyzickou přeměnou, při které nabrala na váze přes 8 kilogramů.
„Zároveň jsem byla půl roku dobrovolnicí na psychiatrii, kde jsem se seznámila a strávila hodně času s lidmi, kteří mají stejnou nebo podobnou diagnózu, jako má Lilian,“ říká o náročné roli Maximová.
Druhou nominaci si připsala v kategorii Nejlepší herečka ve vedlejší roli excentrické beauty influencerky Beáty v seriálu Děcko z dílny České televize.
Proměna a osud, ze kterého mrazí
S vůbec první nominací na zisk sošky v kategorii Nejlepší herečka v hlavní roli v seriálovém díle vstoupí 14. března do pražského Kongresového centra Johana Matoušková.
„Pro mě je to velká pocta a beru to jako ocenění celému tomu dílu. Strašně mě těší, že vzniklo něco, co má takový úspěch. Pro mě je úspěch už ta nominace,“ říká herečka.
Její postava Marie prošla v mrazivém dramatickém seriálu Studna náročnou proměnou od mladé zamilované dívky až po životem a okolnostmi zlomenou ženu.
Nové zpracování kultovního dílu propagandistického seriálu Třicet případů Majora Zemana z roku 1969 půjde do březnového souboje o lví sošky celkem s pěti nominacemi. Vedle Matouškové mají šanci na ocenění v kategorii nejlepší herec v hlavní a vedlejší roli v seriálovém díle i její dva kolegové ze Studny David Švehlík a Filip František Červenka.
Životní událost a znalost historie
Práce na životopisném dramatu Franz režisérky Agnieszky Hollandové vynesla nominaci kostýmní výtvarnici Michaele Horáčkové Hořejší, pro kterou byla tato spolupráce podle jejích slov velkou výzvou a životní událostí.
„Na tomto projektu jsem nechala kus svého tvůrčího talentu, který nechávám, doufám, na veškerých věcech, na kterých pracuju,“ říká v rozhovoru výtvarnice.
Při tvorbě kostýmů musela projevit notnou znalost historických reálií přelomu 10. a 20. let minulého století, aby odění jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století Franze Kafky a jeho okolí působilo na diváky co nejautentičtěji.
Franz je s celkem 15 nominacemi považován společně s filmy Sbormistr (13) a Karavan (11) za hlavního favorita 33. ročníku cen České filmové a televizní akademie.