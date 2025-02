Úplně jiný zvuk. Ceremoniál Českého lva okoření hudbou DJ NobodyListen

Časy milénia. Backstreet Boys se vrací v nejslavnější show, míří do Sphere

Jeden z nejúspěšnějších boy bandů v historii oznámil sérii koncertů, které mají připomenout slavné turné z přelomu let 1999/2000. Ikonické hity jako Everybody (Backstreet’s Back) nebo I Want It That...