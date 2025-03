Nic takového tu nikdy nebylo. Přesto chce Český lev spojovat, hlásí tvůrci večera

Už v sobotu večer budou známi vítězové filmových cen Český lev za loňský rok. Vše se dozvíme při ceremoniálu, který od 20.10 hostí pražské Rudolfinum a který přenáší Česká televize. Vedle oceněných se diváci mohou těšit i na nový koncept večera. Kreativní supervizi nad ním totiž drží režisér Matěj Chlupáček (film Úsvit či seriály To se vysvětlí, soudruzi a Dcera národa), výtvarně jej nachystal oceňovaný scénograf Henrich Boráros.

Oba máte za sebou spoustu filmové práce, která přetrvá. Ovšem večer Českého lva je jen jednorázová záležitost, hned zmizí. Co vás na tom oslovilo?

Boráros: Já jsem zároveň i divadelník, takže pro mě takový formát není úplně novinka. Ten jeden večer je něco jako živé představení, i to je pokaždé jiné. Takže já se na to dívám jako na divadelní show. Navíc o to originálnější, že už se nebude opakovat, takže případné chyby budou prostě její součástí.