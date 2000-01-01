Lvi jsou rozdáni, všechny kategorie znají své vítěze. Prostřednictvím exkluzivních fotografií ze zákulisí můžete být svědky okamžiků napětí i radostného výbuchu emocí, které televizní kamery nezachytily.
Autor: Vojtěch Mervart
Kateřina Falbrová se díky výkonu ve Sbormistrovi dočkala Českého lva za nejlepší herecký výkon. Patří k nejmladším držitelům této ceny.
Průvodkyní večerem byla Bianca Cristovao, stand-up komička, žijící v USA, a sestra zpěváka Bena.
Čerstvá držitelka Českého lva, šestnáctiletá Kateřina Falbrová. Její vítězství a bezprostřední emoce na jevišti patřily k nejhezčím okamžikům večera.
Petr Ostrouchov a Jiří Dvořák poklekli před Helenou Bezděk Frankovou, vyznamenanou Českým lvem za mimořádný přínos české kinematografi.
David Švehlík se raduje z ocenění svého výkonu v televizní sérii Studna.
Pro známého herce to bylo velké poprvé. Tedy nejen první vítězství ve Lvech, ale i vůbec první nominace.
Slovenská herečka Juliana Brutovská pózuje s Českým lvem za výkon ve vedlejší roli ve filmu Karavan.
První vietnamský držitel Českého lva Dũng Nguyễn. Cenu získal za výkon ve filmu Letní škola, 2001.
Juliana Brutovská se Lvem pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Ve filmu Karavan zaujala ztvárněním rozpustilé volnomyšlenkářky Zuzy. Je zajímavé, že toto byl jediný další Český lev pro nejlepší film roku.
Napětí či nervozita v zákulisí? Bylo to vůbec poprvé, co se Český lev uskutečnil v Kongresovém centru.
Moderátorka Bianca Cristovao v průvodním slovu vsadila na bezprostřední humor. Její neokoukaná tvář pomohla osvěžit celý ceremoniál.
Německý herec Idan Weiss získal Českého lva za hlavní roli snímku Franz.
Přípravy přímého přenosu udílení Českých lvů v plném proudu.
