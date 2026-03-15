Napětí v Kongresáku aneb co v televizi nebylo. Nahlédněte do zákulisí Českých lvů
Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Želvy Ninja 2 40 %, Pluk mizerů 80 %, Labyrint: Vražedná léčba 50 %, Mission: Impossible 3 70 %, My, občané Protektorátu 65 %, Bohemian Rhapsody 60 %, Grand Prix 60 %, Tajemství loňského léta 40 %, Modrá krev 65 %, Život v hajzlu 55 %, Zátopek 85 %
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese
Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...
Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu
Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...
Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá
Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...
Numetaloví klasici opět v Praze. V O2 areně budou v listopadu koncertovat Korn
Jedna z nejvýraznějších numetalových kapel Korn se v rámci Euro Tour 2026 vrátí do Prahy. Vystoupí 16. listopadu v O2 areně a společnost jí budou dělat speciální hosté Architects a Pixel Grip.
Festival Mighty Sounds 2026: Letošní 20. ročník už zná termín, program i cenu vstupenek
Festival Mighty Sounds letos slaví dvacet let a opět přiveze do Tábora výrazná jména punkové, hardcore, ska i reggae scény. Program tradičně tvoří z větší části zahraniční kapely a také zajímavé...
Komisařka Výrová a národní zlozvyky. Ceny Magnesia Litera zveřejnily nominace
Letošní ročník knižních cen Magnesia Litera oznámil nominace. Šanci na vítězství mají prozaičky Dora Kaprálová či Magdaléna Platzová a také literární detektivové od Nejsvětější Trojice z pera Michala...
Shakespearovské slavnosti chystají novinku s Krejčíkovou a Adamczykem
Premiéru na Letních shakespearovských slavnostech bude letos mít Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. V hlavních rolích se představí Aneta Krejčíková a Marek Adamczyk.
GLOSA: Památné české okamžiky na takových normálních Oscarech bez nápadu
Vítězná soška za film roku pro Jednu bitvu za druhou a historicky první trofej pro dokument s českou stopou Pan Nikdo proti Putinovi; to jsou dva okamžiky z ceremoniálu letošních Oscarů, které si...
Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky
Festival Beats for Love se v létě vrátí do ostravských Dolních Vítkovic. Největší taneční open-air festival ve střední Evropě loni přilákal 164 tisíc návštěvníků. Také letošní dvanáctý ročník přivítá...
Oslavíme Oscara a pak nás zase bude živit MasterChef, směje se český producent
Pan Nikdo proti Putinovi se stal historicky prvním dokumentem s českou účastí, který vyhrál Oscara. Sošku si tak domů vezou i koproducenti projektu Radovan Síbrt a Alžběta Karásková. „Právě s ní...
Kdo dostal Oscara 2026: Kde sledovat vítězné filmy? Přehled kin a stanic
Ceny jsou rozdány, o nejlepších filmech je rozhodnuto. Snímky oceněné v noci z neděle 15. března na pondělí prestižním Oscarem je možné vidět v Česku v kinech i v televizi. Tady je přehled hlavních...
Jedna bitva za druhou má Oscara za nejlepší film roku. Jaký je? Recenze
Oscara za nejlepší film roku 2025 dostal snímek Jedna bitva za druhou. Pověst oscarového kandidáta ho předcházela už loni v září, kdy dorazil do českých kin. Leonardo DiCaprio v hlavní roli sice...
Pan Nikdo proti Putinovi dostal Oscara. Jaký je? Recenze Mirky Spáčilové
Filmařsky vzato, jde o průměr. Ale svědectví o ruské velkovýrobě školních branců, které Pavel Talankin v dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi podává za cenu osobního rizika, se veškerým profesním...
Hned dvě české stopy na Oscarech. Projděte si hlavní momenty předávání cen
Velký zápas mezi dvěma ústředními favority předvedl letošní oscarový ceremoniál. Nakonec celkové vítězství slavila satira Jedna bitva za druhou, která získala šest sošek včetně té za nejlepší film....