Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Autor: ,
  15:55
Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série Studna. Ceny vyhlásí 14. března v pražském Kongresovém centru.

Do 33. ročníku cen České filmové a televizní akademie (ČFTA) vstoupil jako největší favorit Franz. Film Agnieszky Hollandové pojednávající o životě Franze Kafky získal celkem patnáct nominací, včetně té pro nejlepší film, režii či scénář.

Jen o dvě nominace méně obdržel snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka, jenž otevírá téma zneužívání v prostředí světově proslulého dívčího sboru. Následuje s 11 nominacemi poetická road movie o svobodě a různých podobách lásky Karavan od Zuzany Kirchnerové. Hned osm nominací přidělili akademici celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který přináší autentický pohled do vietnamské komunity v Čechách.

Se sedmi nominacemi postupuje do druhého kola hlasování minimalistické drama o dospívání v zapadlé slovenské vesnici Nahoře nebe, v dolině já rovněž debutující Kataríny Gramatové.

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako Franz
Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)
Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)
Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako Franz
35 fotografií

Geislerová, Maximová a Trojan mají dvě šance

Co se seriálů týče, s pěti nominacemi uspěla minisérie Studna v režii Terezy Kopáčové, čtyři šance má Král Šumavy 2 - Agent chodec v režii Damiána Vondráška. Oba dva televizní počiny loni uvedla TV Nova. Tři nominace získal film České televize Máma v režii Jiřího Stracha.
V hereckých kategoriích mají po dvou nominacích Anna Geislerová (za role ve filmu Karavan a v seriálu Ratolesti), Elizaveta Maximová (za televizní film Máma a seriál Děcko) a Ivan Trojan (za role ve filmech Franz a Neporazitelní).

Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao

Během nominační tiskové konference, kterou uváděli herci Simona Lewandovská a Stanislav Majer, byly rovněž předány nestatutární ceny Českého lva. Snímek Na plech režiséra a scenáristy Martina Pohla získal Cenu filmových fanoušků, kterou uděluje ČFTA ve spolupráci s filmovým portálem ČSFD.cz. Cenu za nejlepší filmový plakát obdržel Michal Čermín, autor plakátu k filmu Franz.

Akademici ČFTA hodnotili celkem 38 celovečerních hraných filmů, 15 dokumentárních filmů (které vybrala předvýběrová komise z celkového počtu 36 snímků), 15 animovaných či loutkových filmů, dále vysílateli/producenty přihlášených 14 seriálů a minisérií, které byly v průběhu loňského roku uvedeny na televizních obrazovkách či online platformách, a také 12 krátkých filmů (které vybrala z 36 přihlášených snímků předvýběrová komise).

Ceny Český lev jsou udělovány ve 24 statutárních kategoriích, prezídium ČFTA pak každoročně oceňuje mimořádný přínos české kinematografii a může udělit i cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize.

Samotný ceremoniál předávání Českých lvů se bude konat v sobotu 14. března, večerem provede stand-up komička Bianca Cristovao, mladší sestra zpěváka Bena Cristovaa. Třiatřicátý ročník Českého lva bude letos poprvé hostit pražské Kongresové centrum.

Slavnostní večer se stejně jako loni uskuteční pod supervizí režiséra a producenta Matěje Chlupáčka a scénografa Henricha Borárose. Režie přímého přenosu se opět ujme zkušený Michael Čech. Přímý přenos odvysílá v sobotu 14. března ČT1 od 20:10 hodin.

Český lev za rok 2025 – přehled nominací

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
Franz – producentky Šárka Cimbalová, Agnieszka Hollandová
Karavan – producenti Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Letní škola, 2001 – producenti Lukáš Kokeš, Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – producenti Igor Engler, Julie Marková Žáčková
Sbormistr – producenti Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Co s Péťou? – režie Martin Trabalík
Dům bez východu – režie
Raději zešílet v divočině – režie Miro Remo
Ta druhá – režie Marie-Magdalena Kochová
Velký vlastenecký výlet – režie Robin Kvapil

NEJLEPŠÍ REŽIE
Franz – Agnieszka Hollandová
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
Karavan – Anna Geislerová
Letní škola, 2001 – Quỳnh Lan Lê
Máma – Elizaveta Maximová
Na druhé straně léta – Lucie Fingerhutová
Sbormistr – Kateřina Falbrová

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Děcko – Judit Pecháček
Ratolesti – Anna Geislerová
Studna – Johana Matoušková

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI
Franz – Idan Weiss
Karavan – David Vodstrčil
Nahoře nebe, v dolině já – Michal Záchenský
Neporazitelní – Hynek Čermák
Sbormistr – Juraj Loj

Z filmu Nahoře nebe, v dolině já
Záběr z filmu Karavan
Záběr z filmu Letní škola, 2001

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Oskar Hes
OKTOPUS II – Miroslav Krobot
Studna – David Švehlík

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Jenovéfa Boková
Karavan – Juliána Brutovská
Karavan – Jana Plodková
Máma – Sophia Šporclová
Sbormistr – Maya Kintera

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Děcko – Elizaveta Maximová
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Kristýna Ryška
Limity – Tatiana Dyková Vilhelmová

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
Franz – Peter Kurth
Franz – Ivan Trojan
Franz – Josef Trojan
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn
Neporazitelní – Ivan Trojan

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Jan Nedbal
Moloch – Miroslav Donutil
Studna – Filip František Červenka

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Franz – Marek Epstein
Karavan – Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar, Kristina Májová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong, Jan Smutný, Lukáš Kokeš
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ KAMERA
Franz – Tomasz Naumiuk
Karavan – Simona Weisslechner, Denisa Buranová
Nahoře nebe, v dolině já – Tomáš Kotas
Raději zešílet v divočině – Dušan Husár, Miro Remo
Sbormistr – Lukáš Milota

NEJLEPŠÍ STŘIH
Franz – Pavel Hrdlička
Karavan – Adam Brothánek
Letní škola, 2001 – Jakub Jelínek, Jakub Podmanický
Raději zešílet v divočině – Máté Csuport, Šimon Hájek
Sbormistr – Anna Johnson Ryndová

NEJLEPŠÍ MASKY
Fichtelberg – Miroslava Krepsová, Jaroslav Šámal
Franz – Gabriela Poláková
Máma – Lenka Nosková
Sbormistr – Eva Schwarzová
Studna – Jana Bílková

NEJLEPŠÍ ZVUK
Franz – Marek Hart, Michaela Patríková, Tomáš Bělohradský
Karavan – Martin Ženíšek, Michal Deliopulos, Klára Javoříková
Nahoře nebe, v dolině já – Anna Žihlová, Peter Hilčanský, Samuel Perunko
Raději zešílet v divočině – Lukáš Kasprzyk, Adam Matej
Sbormistr – Juraj Mravec, Petr Čechák

NEJLEPŠÍ HUDBA
Fichtelberg – Jan P. Muchow
Franz – Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Karavan – Ondřej Mikula (Aid Kid), Viera Marinová
Nahoře nebe, v dolině já – Jonny Hawkins (700 Feel), Juan Villamor (700 Feel)
Sbormistr – Jonatan Pastirčák (Pjoni), Ondřej Mikula (Aid Kid)

NEJLEPŠÍ SCÉNOGRAFIE
Cukrkandl – Adam Pitra, Branislav Mihálik
Fichtelberg – Jiří Sternwald, Šimon Koudela
Franz – Henrich Boráros
Letní škola, 2001 – Marek František Đỏ Špitálský
Sbormistr – Irena Hradecká

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
Cukrkandl – Sylva Zimula Hanáková
Fichtelberg – Sylva Zimula Hanáková
Franz – Michaela Horáčková Hořejší
Letní škola, 2001 – Veronika Varcholová
Sbormistr – Marek Cpin

NEJLEPŠÍ MASKY
Fichtelberg – Miroslava Krepsová, Jaroslav Šámal
Franz – Gabriela Poláková
Máma – Lenka Nosková
Sbormistr – Eva Schwarzová
Studna – Jana Bílková

NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
Král Šumavy 2 - Agent chodec – režie Damián Vondrášek
Moloch – režie Lukáš Hanulák
OKTOPUS II – režie Jan Pachl
Ratolesti – režie Michal Blaško
Studna – režie Tereza Kopáčová

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
I Died in Irpin – režie, výtvarnice Anastasia Falileieva
Kámen Osudu – režie, výtvarnice Julie Černá
Malý film o znásilnění – režie, výtvarnice Nebe Motýlová
Pohádky po babičce – režie David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec
Vlček – režie, výtvarník Philippe Kastner

NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ FILM
Cestovatel – režie Veronika Jelšíková
Hej, Češi! – režie, producent David Van
Kulturní fronta – režie Jindřich Andrš
Pes a vlk – režie Terézia Halamová
První hlídka – režie Vojtěch Konečný

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nestatutární cena
Malý film o znásilnění – režie Nebe Motýlová
Pes a vlk – režie Terézia Halamová
Píchlé duše – režie Stefan Lambert
Věž – režie Marie-Magdalena Kochová
Vlček – režie Philippe Kastner

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT – nestatutární cena
Franz – Michal Čermín – oceněný plakát
Karavan – Erika Partilová, Lara Rajnišová
Letní škola, 2001 – Jiří Mocek, Robin Skotnicki
Na plech – Jaroslav Mašek
Raději zešílet v divočině – Rasťo Tupý

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ – nestatutární cena
Na plech – Martin Pohl (oceněný režisér)

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Karavan, Český lev

Nejčtenější

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

19. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  17:42

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série...

19. ledna 2026  15:55

Jako gestapo, kritizuje Springsteen imigrační agenty v USA. Zastřelené věnoval píseň

Bruce Springsteen vystoupil na odloženém koncertu v Praze Letňanech. (15. 6....

Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč USA a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů...

19. ledna 2026  14:39

RECENZE: Zahraje ženicha, pozůstalého i tátu. Proč Rodina k pronájmu letí

70 % Premium
Z filmu Rodina k pronájmu

Do kin dorazil nenápadný, ale tak srdečný film, že smích skrze slzy a naopak přiznávají i diváci, kteří jinak otrle hltají horory. Brendan Fraser v Rodině k pronájmu představuje amerického herce,...

19. ledna 2026

Hodně „brit“ a hodně „pop“. Robbie Williams vydal nové album o tři týdny dříve

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)

Zpěvák Robbie Williams překvapil fanoušky, když v pátek 16. ledna vydal nové album Britpop. Původně měla deska vyjít na podzim 2025, a to ve stejný den jako novinka Taylor Swift. Williams usoudil, že...

19. ledna 2026

RECENZE: Dido a Aeneas mezi Aztéky. Když barokní opera připomíná sendvič

Markéta Cukrová (Dido), Lukáš Bařák (Aeneas) a sbr v opeře Dido a Aeneas v...

Hluboko do dějin opery sáhlo Národní divadlo a vytáhlo dílo barokního skladatele Henryho Purcella Dido a Aeneas, považované za vůbec první anglickou operu. Režisérka Alice Nellis zvolila oproti...

18. ledna 2026

Dočkáme se někdy Eminema? Kteří interpreti a kapely dosud nezavítali do Česka

Premium
Eminem

Co mají společného jména jako Eminem, Taylor Swift, Blur, Pulp, Olivia Rodrigo nebo Johnny Marr? Ve všech případech jde o kapely či interprety, kteří dosud nevystupovali v Česku. Připomeňme si další...

18. ledna 2026

KVÍZ: Kuchař je umělec a psycholog. Znáte dobře seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka?

Jiří Vala a Josef Dvořák v seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984)

V roce premiéry – 1984 – to bylo zjevení. Televizní seriál, u jehož sledování má divák moc rozhodovat o tom, kudy se děj bude ubírat. Dnes víme, že tak horké nebylo, všechny dějové linky plynuly...

vydáno 18. ledna 2026

Film Citová hodnota získal ceny Evropské filmové akademie za herecké výkony

Stellan Skarsg&#229;rd během slavnostního večera při předávání Evropských...

Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší herecké výkony letos získali Stellan Skarsgård a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Uspěl také...

17. ledna 2026  21:12,  aktualizováno  22:39

Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun

Premium
Karel Gott (1968)

Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je tu jiný Shakespeare. Zamilovaný, ale také truchlící otec a manžel na dálku

Premium
Paul Mescal ve filmu Hamnet

Legendárního alžbětinského dramatika si lidé často spojují s romantickou podobou, jakou mu vtiskl oscarový Zamilovaný Shakespeare. Ale teď míří do kin jiný portrét téhož muže, Hamnet, v němž je...

17. ledna 2026

GLOSA: Red Hot Chili Peppers jsou funky mniši na útěku, kteří by uniknout neměli

Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers na snímku z 2. května 2025

Když v půlce října roku 2022 vyšlo nové album Red Hot Chili Peppers, nechalo mne to dost chladným. Dalo by se říci s podivem: kapelu sleduji dlouhodobě a vzhledem k tomu, že mezi novým materiálem...

17. ledna 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.