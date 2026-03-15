Mrzí mě, že jsme se o zneužívání nebavili ve škole, říká vítězka Českého lva

„O sexuálním zneužívání jsem moc povědomí neměla, ale Sbormistr mi ho ukázal nejlépe, jak mohl. A trochu mě mrzí, že jsme se o tom nebavili ve škole a že tohle téma stále ještě není příliš v obecném povědomí,“ komentovala šestnáctiletá herečka.
Na otázku, jaký pocit je porazit ve stejné kategorii nominované Aňu Geislerovou za film Karavan a Elizavetu Maximovou (televizní snímek Máma), odpověděla, že Český lev je pro všechny a že by si jej zasloužily všechny nominované herečky.
|
Dodala ještě, že trofej za nejlepší herecký výkon bere jako poctu třináctileté Kateřině Falbrové, která šla na konkurs na Sbormistra s tím, že by to třeba mohlo vyjít.