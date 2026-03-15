Mrzí mě, že jsme se o zneužívání nebavili ve škole, říká vítězka Českého lva

  10:27
Šestnáctiletá Kateřina Falbrová je čerstvou držitelkou Českého lva za nejlepší herecký výkon v hlavní roli v dramatu Sbormistr, inspirovaném skutečnými událostmi sexuálního zneužívání uvnitř renomovaného pěveckého souboru. Svěřila se, že jí toto závažné téma film poodkryl nejlepším možným způsobem.

„O sexuálním zneužívání jsem moc povědomí neměla, ale Sbormistr mi ho ukázal nejlépe, jak mohl. A trochu mě mrzí, že jsme se o tom nebavili ve škole a že tohle téma stále ještě není příliš v obecném povědomí,“ komentovala šestnáctiletá herečka.

Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli získala Kateřina Falbrová za film Sbormistr. (14. března 2026)
Na otázku, jaký pocit je porazit ve stejné kategorii nominované Aňu Geislerovou za film Karavan a Elizavetu Maximovou (televizní snímek Máma), odpověděla, že Český lev je pro všechny a že by si jej zasloužily všechny nominované herečky.

Dodala ještě, že trofej za nejlepší herecký výkon bere jako poctu třináctileté Kateřině Falbrové, která šla na konkurs na Sbormistra s tím, že by to třeba mohlo vyjít.

