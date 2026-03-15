Radost, bušení srdce a zatmění. Jak čerství držitelé Českého lva reagovali na ocenění

„Českého lva beru jako určitou vnitřní poctu třináctileté Kačce Falbrové, která šla na konkurs s tím, že tu roli buď dostane, nebo ne. A tuhle životní kapitolu jsem uzavřela touhle soškou,“ svěřila se šestnáctiletá Kateřina Falbrová, oceněná za ženský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Sbormistr.
Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli předvedl dle mínění akademiků německý herec Idan Weiss v titulní roli snímku Franz. „V Polsku jsem získal cenu pro nejlepšího herce a byl jsem také nominovaný v kategorii nejlepší evropský herec. Tohle je mé druhé vítězství a jsem šťastný,“ prozradil Idan Weiss.
Svými typicky klidným, nevzrušivým způsobem, se z Českého lva radoval i David Švehlík, oceněný za herecký výkon v televizní sérii Studna. „Zní to asi trošku absurdně, vzhledem k tomu, jaký je ten příběh tragédie, ale opravdu jsem si natáčení užíval a z ocenění mám radost,“ prohlásil.
Herečka Kristýna Ryška, třímající Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v sérii Král Šumavy 2 – Agent Chodec, prozradila, že má „tak trochu zatmění. Myslím, že mi to celé dojde až zítra“.
Producenta vítězného snímku v kategorii nejlepší film Karavan Dagmar Sedláčková se svěřila, že jak se večer blížil ke konci, přestávala doufat.
„Vyhlášení mě opravdu zaskočilo. Myslím, že jsem na pódiu byla docela udýchaná, že to na mě bylo vidět. Srdce mi bušilo až v krku. Premiérovat film v Cannes je velké, ale chtěla jsem, aby se mu dostalo uznání i doma. Je to pro mě velká odměna za dlouhou cestu.“
A herec Dũng Nguyễn, oceněný za nejlepší výkon ve vedlejší roli, pronesl jen: „Je to neskutečné. Jsem první Vietnamec, který dostal Českého lva.