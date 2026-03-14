Franz, Sbormistr či Karavan? Akademie ocení Českým lvem nejlepší loňský film

Nejvíc šancí na vítězství má s patnácti nominacemi včetně těch pro nejlepší film, režii a scénář snímek Franz režisérky Agnieszky Holland o životě spisovatele Franze Kafky. O dvě nominace méně má film Sbormistr, v němž režisér Ondřej Provazník rozkryl palčivé téma zneužívání ve světoznámém dívčím pěveckém sboru.
Jedenáct nominací má Karavan, poetická road movie režisérky Zuzany Kirchnerové o svobodě a různých podobách lásky. Osm nominací přiřkla akademie celovečernímu hranému debutu Dužana Duonga Letní škola, 2001, který nabízí autentický pohled do prostředí vietnamské komunity v Česku.
Co se nominovaných hereček týče, šance mají Aňa Geislerová, Elizaveta Maximová, Kateřina Falbrová, Lucie Fingerhutová a Quỳnh Lan Lê. V nominacích na nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli figurují jména Idan Weiss, David Vodstrčil, Juraj Loj, Hynek Čermák a Michal Záchenský.
Šanci na Českého lva za nejlepší seriál či minisérii mají počiny Studna, Král Šumavy 2 – Agent Chodec, Oktopus II, Moloch a Ratolesti.