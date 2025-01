Český lev letos mimořádně ocení režiséra Smyczka a dirigenta Klemense

V lexikonu českých filmařů jecharakterizován: „Tichý, nenápadný, ukázkově slušný. Plaché vystupování, jako by neuměl do pěti počítat. Trpělivě zvažuje své síly. Místy bojácný, ale seriózní.“ Když mu to předestřu, neurazí se. S úsměvem dodá: „Moje skriptka říkala, ty nejseš hodnej. Ty seš tolerantní a to je rozdíl!“ | foto: Michal Sváček, MAFRA