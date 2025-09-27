Čisté strašení nám moc nejde. Změní tradici českého hororu Uzel zla?

Premium

Fotogalerie 24

Z natáčení filmu Uzel zla | foto: CinemArt

Mirka Spáčilová
  9:00
Bojíme se ještě vůbec? Tak zní otázka, na kterou hledali odpověď tvůrci českého hororu Uzel zla, mířícího do kin. Ovšem také by se mohli ptát, jestli jsme se právě u domácích pokusů o filmové strašení vůbec někdy báli, nebo naopak spíše smáli. Čistý horor patří k žánrům, kterým se u nás moc nedaří.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Víme vlastně, co je strach, nebo už je nám to všechno tak nějak jedno? Mezi oběma možnostmi se v Uzlu zla pohybují „účastníci zájezdu“, zážitkové výpravy po stopách záhadných vražd, které do hloubi Slavkovského lesa s jeho temnou minulostí poslal režisér a spoluautor scénáře Jan Haluza.

Pokud se vezme v potaz i předchozí tvorba československá, k nejstarším hororům patří Příchozí z temnot z roku 1921, ve kterém roli sehrají tajemná věž, oživený alchymista a žárlivost. Jako vůbec nejlepší pak z hodnocení diváků vychází Spalovač mrtvol.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

Čisté strašení nám moc nejde. Změní tradici českého hororu Uzel zla?

Premium

Bojíme se ještě vůbec? Tak zní otázka, na kterou hledali odpověď tvůrci českého hororu Uzel zla, mířícího do kin. Ovšem také by se mohli ptát, jestli jsme se právě u domácích pokusů o filmové...

27. září 2025

Skupina Harlej k oslavám 30 let vyráží na turné, vydá také kompilační alba

Rocková skupina Harlej k 30. výročí existence přichystala dvě kompilační alba, novou verzi své písně Tak jdem dál a výroční turné. To začne 4. října v Liberci a vyvrcholí koncertem v pražském O2...

27. září 2025  8:32

Šrouby do hlavy vůbec nechtěl zpívat, hlavně kvůli autorům. David Koller slaví 65

Zdá se to nedávno, co si kapela Lucie vybojovala „větší než malé množství lásky“ svého publika. Její frontman je však otcem dospělých dětí a dědeček. Podívejte se, jak šel čas s Davidem Kollerem a...

27. září 2025

Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu

Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce uvedl, že Liam Óg Ó hAnnaidh, vystupující pod uměleckým jménem Mo Chara, byl obviněn až po zákonném...

26. září 2025  17:33

RECENZE: Absolutní. Hudba, která má moc a kouzlo rozBEAT okovy všednodennosti

Na papíře, na monitoru i obrazovce to vypadá skvěle: bývalí členové kapely King Crimson baskytarista Tony Levin a zpěvák a kytarista Adrian Belew se spojili s kytarovým virtuózem Stevem Vaiem a...

26. září 2025  15:30

Slavné R.U.R. uvedou v USA. O Čapka je tady zájem, hlásí z místa čeští divadelníci

Švandovo divadlo představuje svou tvorbu v Kanadě a USA. Tým kolem ředitele Daniela Hrbka vyrazil za oceán kvůli inscenaci Dívenka na trampolíně, která se věnuje osudům manželů Škvoreckých, a také...

26. září 2025  13:05

RECENZE: Spíš koláž než film. Ani Franz neví, co byl Kafka vlastně zač

60 % Premium

Tuctovým životopisem Franz rozhodně není; chválabohu. Ale právě tak není průlomovým klíčem k osobnosti Franze Kafky; bohužel. Spíše než strhující film natočila Agnieszka Hollandová experimentální...

26. září 2025

Čína digitálně upravila australský horor. Pár gayů na svatbě změnila na heteropár

Australský horor, v němž se objevuje scéna svatby osob stejného pohlaví, byl v Číně údajně digitálně upraven, aby se zdálo, že sňatek uzavírá heterosexuální pár. Homosexualita je v Číně legální od...

25. září 2025  18:27

Stačilo! vidí prostor pro přímé platby mimo systém zdravotního pojištění

Hnutí Stačilo! připouští věc, která byla zatím pro levicové politiky tabu. Ve volebním programu udeří do očí věta, že uskupení, za které kandidují komunisté a sociální demokraté vidí prostor pro...

25. září 2025  18:20

RECENZE: Více zralosti než smutku. Hlavní oporou filmu o Krpálkovi je Krpálek sám

55 % Premium

Celovečerní dokument popisuje „japonskou cestu“ olympijského vítěze Lukáše Krpálka, jíž provázejí jeho největší soupeř Takamasa Anai, ale také Krpálkova maminka či vyznavači juda Petr Jákl a Ondřej...

25. září 2025

Emocionální nálož. Velkofilm Avatar: Oheň a popel představuje nový trailer

Třetí díl fenomenálně úspěšné filmové série režiséra Jamese Camerona Avatar s podtitulem Oheň a popel představuje nový trailer. Snímek bude mít premiéru 18. prosince 2026 a 2. října se do kin na...

25. září 2025  16:12

Zájem o knihy není, jejich prodej klesá. A to navzdory nulové sazbě DPH

Novinka amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství je nejprodávanější knihou na českém trhu. Podle nakladatelství Argo si za první týden lidé koupili na 100 tisíc výtisků. Počet...

25. září 2025  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.