Čisté strašení nám moc nejde. Změní tradici českého hororu Uzel zla?

Víme vlastně, co je strach, nebo už je nám to všechno tak nějak jedno? Mezi oběma možnostmi se v Uzlu zla pohybují „účastníci zájezdu“, zážitkové výpravy po stopách záhadných vražd, které do hloubi Slavkovského lesa s jeho temnou minulostí poslal režisér a spoluautor scénáře Jan Haluza.
Pokud se vezme v potaz i předchozí tvorba československá, k nejstarším hororům patří Příchozí z temnot z roku 1921, ve kterém roli sehrají tajemná věž, oživený alchymista a žárlivost. Jako vůbec nejlepší pak z hodnocení diváků vychází Spalovač mrtvol.