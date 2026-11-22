Společnost SP Releasing spadá do skupiny SP Media Group producenta Stevena Paula, který se podílel na snímcích Ghost Rider a Ghost in the Shell. Ještě před českou premiérou film získal cenu za nejlepší slasher na mezinárodním hororovém festivalu Bloody Mirror v gruzínském Tbilisi.
Thankskilling Day vznikal s cílem oslovit zahraniční publikum. Natáčel se v angličtině a před kamerou se potkali čeští i zahraniční herci. Vedle Sáry Korbelové, Vladimíra Polívky, Jána Jackuliaka, Tomáše Webera, Anety Kernové a Tomáše Novotného se představí také Jana Findlayová, Darren Jenkins-Johnston a Fabio Morelli.
„Od začátku jsem věděl, že budeme film točit v angličtině a že míří na mezinárodní trhy. Tomu se přizpůsobilo i obsazení postav. Celý projekt byl od začátku podřízen tomu, aby fungoval i za hranicemi,“ uvedl scenárista, režisér a producent JC Kovář.
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Snímek se odehrává v bývalém průmyslovém areálu ČKD ve Vysočanech, kam přichází šest vysokoškoláků oslavit Den díkůvzdání adrenalinovou únikovou hrou. Podle legendy, která hru doprovází, zde Sověti za minulého režimu provozovali tajné laboratoře a prováděli pokusy na lidech.
Na konci 80. let údajně beze stopy zmizel správce areálu se svou rodinou a jeho syn zůstal hluboko pod zemí. Pro mladé hráče je to zpočátku jen strašidelná historka, která má dodat hře správnou atmosféru.
Jak hráči postupují z jedné místnosti do druhé, začnou jeden po druhém mizet. Ostatní nejprve podezírají soupeře, že na ně zkoušejí další trik. Brzy však zjistí, že v podzemí nejsou sami. Zábava se mění v boj o život a v hra, jejíž pravidla neznají.
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„Chtěli jsme, aby napětí vyrůstalo z místa samotného. ČKD má historii i tvář, která v divákovi probouzí otázky ještě dřív,než se na plátně objeví první hrozba. Když pak postavy zůstanou uvězněné v podzemí, není jisté, jestli je horší to, co slyší, nebo to, co nevidí,“ podotkl režisér a producent Kubík.
Tvůrci Thankskilling Day nyní jednají o prodeji filmu do dalších zemí. Letos snímek představili také v Cannes při prezentaci pro filmové profesionály.