Studentský Oscar pro český film. Volklore míří i do boje o hlavní cenu
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Svět pod hlavou 65 %, Prázdniny s Broučkem 55 %, xXx: Návrat Xandera Cage 50 %, Prezident Blaník 30 %, Tajemství loňského léta 40 %, Příběh kmotra 60 %, Není jiná možnost 75 %, Tátova volha 60 %, Most! 70 %, Rezistence 40 %, Na vlastní nebezpečí 60 %
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce
Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...
Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři
Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a...
OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči
Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...
To nejlepší z obou světů. Jak seriál pro teenagery zahájil jednu velkou kariéru
Letos uplynulo již 20 let od uvedení první série oblíbeného teenagerovského seriálu Hannah Montana. Příběhu o dívce, jež je ve dne normální školačkou, v noci se však mění v popovou hvězdu. „To...
RECENZE: Ambiciózní debut dekonstruuje lásku. Pak i samotný román
Existují knihy, které chtějí především odvyprávět silný příběh. Jiné se pokoušejí rozebrat způsob, jakým příběhy vznikají. Dekonstrukce lásky, debut šestadvacetiletého Petra Milda, zvládá obojí. Umně...
Před 25 lety dostal Harry svůj dopis. První díl kouzelnické série se vrací do kin
Je to už 25 let, co dostal neznámější počin z pera britské autorky J. K. Rowlingové své první filmové zpracování. Příběh mladého Harryho Pottera žijícího v pokoji pod schody u své tety a strýce,...
Vnučka Dvořáka a dcera Vojtka září na jednom pódiu. Co jim radí slavní příbuzní?
Divadlo MA vstupuje do své sedmé sezony festivalu Letní Grébovka, v rámci níž premiérově uvedlo inscenaci Jak je důležité míti Oscara. V ní se ještě jako studentky DAMU představují dvě mladé herečky...
Katastrofické vize se mýlily, kina sbírají rekordní čísla. Mění se však divácké trendy
Filmové hity s vysokými tržbami jako Spider-Man: Zbrusu nový den, Odyssea či Posedlost vracejí lidi do kin a vzdorují apokalyptickým scénářům, že o potemnělé sály už není zájem. Vysoká návštěvnost...
RECENZE: Když ztracená Bára Poláková randí s feministou Markem Adamczykem
Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Fanoušci přiletí až z Austrálie, líčí Ztracený před koncertem. Řekl, z čeho má strach
Poslední dny a ještě spoustu práce zbývají do pátečního megakoncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni. V rozhovoru pro iDNES.cz se zpěvák rozpovídal o tom, jak se na koncert těší a co pořádání akce...
„Z tradice se stává posedlost.“ Na Brutal Assault míří tisíce metalistů
V neopakovatelné atmosféře hradeb, kasemat a podzemních chodeb začíná festival Brutal Assault. Od středy 5. srpna do soboty přiláká do pevnosti v Josefově na Náchodsku tisíce fanoušků. Podnik...
RECENZE: Od idylky až k hororu vede neotřelá Dovolená v Českém ráji
Divákům komedie Dovolená v Českém ráji patří varování: nenechte se odstrašit prvními minutami v duchu Nečekaného léta, v němž maminka toužící po italské pláži ocení kouzlo domácího kempu. Byť začátek...
Vemte si vodu i opalovák. Ztracený ukázal seznam věcí, které pronesete na koncert
Bude vedro a koncert Marka Ztraceného v pátek na Letné bude na tuto variantu připraven. V areálu se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze budou kropicí hasičský...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Američtí filmaři obsadí pražský finanční úřad. Připravují špionážní fantasy sérii
Budova finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze 7 promění v kulisy amerického seriálu. Kvůli natáčení bude uzavřen chodník u budovy a řidiči budou mít omezené parkování v ulici Na Ovčinách...
KOMENTÁŘ: Národ sobě. Na Deník cesty do pravěku se vybralo přes milion
Zní to trochu jako pohádka z jiných časů. V době trikově dokonalých Jurských světů a nářků nad generacemi, které už ani nezvednou oči od chytrých telefonů, se občané zase jednou složili na...