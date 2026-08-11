Český film Neporazitelní chystá anglickou verzi. Připravuje se uvedení v USA

Z českého sportovního dramatu se prostřednictvím kulturní diplomacie stává film, který otevírá téma života s handicapem, adaptivního sportu a duševního zdraví, informovala za tvůrce Marie Horovitzová.
Děj snímku se odehrává na pozadí skutečných událostí, které se staly v Ostravě při mistrovství světa v parahokeji v roce 2019. Ve filmu, který měl v kinech premiéru loni 20. listopadu, vedle herců, jako jsou Ivan Trojan, Hynek Čermák, Lenka Vlasáková, Tomáš Havlínek, Natalia Germani, Vanda Hybnerová nebo hollywoodská hvězda Til Schweiger, účinkují i skuteční parahokejisté.
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Vedle anglické verze vznikly při natáčení filmu rozhovory s hvězdami americké parahokejové reprezentace a další materiály určené i k promu snímku pro severoamerické publikum. „Neporazitelní, které vidělo přes 155.000 diváků v kinech a další statisíce na Netflixu, se tak nechystají do zahraničí s prázdnýma rukama,“ uvedl režisér, scenárista a producent snímku Dan Pánek.
Přímo ve filmu hraje sám sebe americký válečný veterán a parahokejista Rob Easley, který přišel v Afghánistánu o obě nohy. „Tato linka nevznikla dodatečně kvůli zahraniční kampani, patří k filmu od začátku,“ zdůraznil producent Jiří Šindler.
Síla Neporazitelných podle tvůrců nespočívá pouze ve skutečném příběhu, ale především v silném poselství, které přináší. „Film dokáže inspirovat bez ohledu na věk, jazyk nebo zemi, ve které ho lidé uvidí. Připomíná, že odvaha a odhodlání jsou univerzální hodnoty,“ sdělil Jákl, který do filmu přivedl pro roli trenéra amerického parahokejového výběru herce Schweigera.
Společnost Highland Film Group ladí konkrétní podobu uvedení v USA a dalších teritoriích. Anglický dabing, americká dějová linka, hollywoodský herec v obsazení a materiály s americkými parahokejisty mají napomoct cestě na světový trh.
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„České filmy často hledají cestu do Ameriky, až když získají národní nominaci. Neporazitelní mají něco mimořádného. Film tak v USA a dalších zemích nezačíná od nuly, ale má reálný náskok a konkrétní nástroje, jak oslovit americké a celosvětové publikum,“ podotkl Jákl.
První zahraniční cesta filmu vedla do Polska, následovaly čtyři projekce v Izraeli a uvedení v Sarajevu, Bělehradě, Abú Zabí, Ammánu a Kodani. Nešlo však o plošnou komerční distribuci. Nejsilnější zahraniční zkušenost přišla v Kyjevě, Ivano-Frankivsku a ve Lvovské oblasti, kde se uskutečnily bezplatné projekce pro válečné veterány, jejich rodiny a pacienty v léčbě či rehabilitaci.
Neporazitelní jsou mezi pěti snímky, které členové České filmové a televizní akademie zvolili ve druhém kole hlasování o výběru kandidáta do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film. Dalšími zvolenými jsou filmy Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Pět švestek a Poberta. Kandidát na Oscara za Českou republiku by měl být oznámen 19. srpna.