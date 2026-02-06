Devadesát milionů korun pro Vyšehrad Dvje. A tři stovky pro návrat Vorlovy Vejšky

Ovšem Vyšehrad Dvje měl také vůbec nejvíce představení, přes dvanáct tisíc, kdežto druhý, třetí a čtvrtý film v pořadí, tituly Na plech, Džob a Moře na dvoře, stihly jen kolem sedmi tisíc projekcí a následující snímky ještě daleko méně; například Osm milimetrů rodiny se hrálo pětkrát.
Právě trojice Na plech, Džob a Moře na dvoře také překonala hranici dvou set tisíc diváků. Nad sto tisíc návštěvníků kin se vyšplhalo pouze deset novinek a tržby nad třicet milionů korun, což je částka považovaná za průměrný rozpočet českého filmu, si připsaly jen první čtyři projekty.
Mimochodem zajímavé souvislosti objevuje statistika Unie filmových distributorů u příběhu Džob, jenž uzavírá sprejerskou trilogii Tomáše Vorla. Její předešlé části, svého času populární Gympl a Vejška, se totiž připomněly v obnovené premiéře, ale zatímco na Džob přišlo čtvrt milionu fanoušků, Gympl měl čtyři projekce, na něž dohromady zavítali tři lidé, a Vejška ze dvou představení sečetla dva zájemce.
Nejvíc šancí na ceny filmové kritiky mají Otec, Sbormistr a Karavan
Nicméně návraty starších děl obecně zůstávají na okraji diváckého zájmu, třeba Ecce homo Homolka i Kalamita našly kolem tří set zájemců a na šest projekcí pohádky Jak se budí princezny dorazilo celkem 52 lidí. Paradoxně premiérové pásmo FAMU dětem 2 se hrálo jen třikrát. Obecně loni přibylo příběhů pro děti, nejúspěšnější byla Zlatovláska, ale ani Cukrkandl, Tichá pošta, Zrození alchymistky a Pohádky po babičce se neztratily.
Z dokumentů v kinech jasně vítězil Nohavicův portrét Jarek, díky bezmála padesáti tisícům diváků utržil na vstupném přes sedm milionů korun. Čtyřicet tisíc lidí vidělo politicky laděný Velký vlastenecký výlet, kdežto zpovědi žen z OnlyFans ve filmu Virtuální přítelkyně zlákaly jen patnáct tisíc návštěvníků. Stejně jich nasbíral vítěz karlovarského festivalu Raději zešílet v divočině, ač měl o dvě třetiny méně představení.
V dokumentárním souboji sportovců porazil Jemný rváč čili judista Lukáš Krpálek fotbalistu ze snímku Hříšník: Řepka poměrem jedenácti tisíc k osmi tisícům příznivců a zpěvák Ben Cristovao svým koncertem v Edenu, který přenášelo 44 kin, nalákal 1150 fanoušků.
Zkušenost, že značné části dokumentů by bohatě postačila obrazovka, se loni znovu potvrdila. Postačí dva smutné příklady: Bydlet proti všem s bilancí 57 diváků a příznačně pojmenovaný Projekt český film, kterému svůj čas věnovalo 52 nadšenců.