Devadesát milionů korun pro Vyšehrad Dvje. A tři stovky pro návrat Vorlovy Vejšky

Mirka Spáčilová
  16:15
Karavan, Otec a Sbormistr mají na sobotním udílení cen české filmové kritiky nejvíce šancí. Ale diváci z bezmála devadesáti loňských novinek volili nejčastěji jadrnou fotbalovou komedii Vyšehrad Dvje, za niž 480 tisíc lidí dalo v pokladnách kin přes devadesát milionů korun. Jiné tržby se počítaly ve stokorunách.
Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Záběr z filmu Raději zešílet v divočině
Z plakátu filmu Jemný rváč
Natáčení filmu Cukrkandl: Tereza Ramba
Jasmína Houf a Marek Lambora v pohádce Zlatovláska (2025)
16 fotografií

Ovšem Vyšehrad Dvje měl také vůbec nejvíce představení, přes dvanáct tisíc, kdežto druhý, třetí a čtvrtý film v pořadí, tituly Na plech, Džob a Moře na dvoře, stihly jen kolem sedmi tisíc projekcí a následující snímky ještě daleko méně; například Osm milimetrů rodiny se hrálo pětkrát.

Právě trojice Na plech, Džob a Moře na dvoře také překonala hranici dvou set tisíc diváků. Nad sto tisíc návštěvníků kin se vyšplhalo pouze deset novinek a tržby nad třicet milionů korun, což je částka považovaná za průměrný rozpočet českého filmu, si připsaly jen první čtyři projekty.

Mimochodem zajímavé souvislosti objevuje statistika Unie filmových distributorů u příběhu Džob, jenž uzavírá sprejerskou trilogii Tomáše Vorla. Její předešlé části, svého času populární Gympl a Vejška, se totiž připomněly v obnovené premiéře, ale zatímco na Džob přišlo čtvrt milionu fanoušků, Gympl měl čtyři projekce, na něž dohromady zavítali tři lidé, a Vejška ze dvou představení sečetla dva zájemce.

Nejvíc šancí na ceny filmové kritiky mají Otec, Sbormistr a Karavan

Nicméně návraty starších děl obecně zůstávají na okraji diváckého zájmu, třeba Ecce homo Homolka i Kalamita našly kolem tří set zájemců a na šest projekcí pohádky Jak se budí princezny dorazilo celkem 52 lidí. Paradoxně premiérové pásmo FAMU dětem 2 se hrálo jen třikrát. Obecně loni přibylo příběhů pro děti, nejúspěšnější byla Zlatovláska, ale ani Cukrkandl, Tichá pošta, Zrození alchymistky a Pohádky po babičce se neztratily.

Z dokumentů v kinech jasně vítězil Nohavicův portrét Jarek, díky bezmála padesáti tisícům diváků utržil na vstupném přes sedm milionů korun. Čtyřicet tisíc lidí vidělo politicky laděný Velký vlastenecký výlet, kdežto zpovědi žen z OnlyFans ve filmu Virtuální přítelkyně zlákaly jen patnáct tisíc návštěvníků. Stejně jich nasbíral vítěz karlovarského festivalu Raději zešílet v divočině, ač měl o dvě třetiny méně představení.

V dokumentárním souboji sportovců porazil Jemný rváč čili judista Lukáš Krpálek fotbalistu ze snímku Hříšník: Řepka poměrem jedenácti tisíc k osmi tisícům příznivců a zpěvák Ben Cristovao svým koncertem v Edenu, který přenášelo 44 kin, nalákal 1150 fanoušků.

Zkušenost, že značné části dokumentů by bohatě postačila obrazovka, se loni znovu potvrdila. Postačí dva smutné příklady: Bydlet proti všem s bilancí 57 diváků a příznačně pojmenovaný Projekt český film, kterému svůj čas věnovalo 52 nadšenců.

