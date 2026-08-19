Česko vyšle do bojů o Oscara dokument o závislosti na sídlišti, už má cenu z Berlinale

V intimním a formálně originálním celovečerním dokumentu zaznamenávala režisérka Pepa Lubojacki na pražském sidlišti pět let osudy svého bratra a dvou bratranců, kterým závislost postupně vzala vztahy, domov i pocit bezpečí. S využitím estetiky DIY propojuje deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže a bez sentimentu se pokouší pochopit příčiny jejich pádu i jeho dopad na celou rodinu.
Dokument byl ve světové premiéře uveden letos v únoru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film i nezávislé ocenění Caligari. Českou premiéru si odbyl na MFF Karlovy Vary. Do tuzemské kinodistribuce snímek oficiálně vstoupí na konci září.
Komise v druhém kole vybírala z pětice snímků: Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta.
Slavnostní vyhlášení 99. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 14. března. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 15. prosince a nominace budou následně oznámeny 21. ledna.
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Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument
Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).
Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán.