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Česko vyšle do bojů o Oscara dokument o závislosti na sídlišti, už má cenu z Berlinale

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  8:05aktualizováno  8:09
Česko vyšle do bojů o Oscara dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Intimní film režisérky Pepy Lubojacki popisující boj se závislostmi na sídlišti už získal cenu na Berlinale. Českou premiéru měl v létě na karlovarském filmovém festivalu.

V intimním a formálně originálním celovečerním dokumentu zaznamenávala režisérka Pepa Lubojacki na pražském sidlišti pět let osudy svého bratra a dvou bratranců, kterým závislost postupně vzala vztahy, domov i pocit bezpečí. S využitím estetiky DIY propojuje deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže a bez sentimentu se pokouší pochopit příčiny jejich pádu i jeho dopad na celou rodinu.

Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki
Režisérka Pepa Lubojacki na české premiéře dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato (8. července 2026)
Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za nejlepší dokument za česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato. (21. února 2026)
13 fotografií

Dokument byl ve světové premiéře uveden letos v únoru na festivalu Berlinale, kde získal cenu za nejlepší dokumentární film i nezávislé ocenění Caligari. Českou premiéru si odbyl na MFF Karlovy Vary. Do tuzemské kinodistribuce snímek oficiálně vstoupí na konci září.

Komise v druhém kole vybírala z pětice snímků: Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta.

Slavnostní vyhlášení 99. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 14. března. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 15. prosince a nominace budou následně oznámeny 21. ledna.

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).

Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán.

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