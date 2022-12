Ulož.to je zločinec. České kino bude archiv, i když prodělá, říká producent

Už týden si mohou zájemci předplatit nový filmový portál České kino. „Nebudeme prodělávat, když získáme třicet tisíc uživatelů,“ hlásí producent Miloslav Šmídmajer, který projekt založil spolu se synem Pavlem. Kolik nových uživatelů za první týden projekt zlákal, ale zatím tvůrci kvůli zkušební čtrnáctidenní době upřesnit nechtěli. Dosud je jich prý několik tisíc. Směrodatné číslo prozradí za měsíc.

České filmy běžně nabízí Netflix či HBO Max a samozřejmě i tuzemské televize. V čem vidíte přednost a lákadlo vaší služby?

Většina těchto portálů jde hlavně po atraktivních titulech. Když budete chtít vidět filmy typu Ženy v běhu, uvidíte je nejspíš na Netflixu. Musí jít ale o filmy výdělečné, mnoho jiných českých filmů tam proto nenajdete. Netflix vždy půjde po lukrativních titulech a bude nakupovat jen ty úspěšné a žánrově atraktivní. Naše České kino se ovšem neofrňuje nad žádným českým filmem, který prošel kiny. To je základ našeho obsahu. Chceme budovat spíše takový archiv, kde budou pro lidi jednoduše přístupné téměř všechny české filmy na jednom místě, aby měli alternativu k nelegálním portálům.

Rozumím, jak funguje Netflix po komerční stránce. Vy zde ale budete mít spoustu filmů, na které se každý dívat nebude a ty se taktéž budou muset nějak zaplatit…

Některé filmy chceme udržet i za cenu, že na nich proděláme. Jde nám o to zachovat dlouhodobě co nejúplnější obsah. Máme obrovskou radost z aktuální reakce komunity příznivců české kinematografie, kteří právě tento fakt oceňují. Svým předplatným získávají přístup k unikátnímu obsahu a zároveň umožňují, aby vůbec k dispozici byl. Nejsme tradiční komerční platforma, proto si podpory velmi vážíme a budeme se snažit udržet i filmy, které jsou spíš pro fajnšmekry.

Kolik byste tedy potřebovali uživatelů, aby se vám projekt vyplatil?

Nebudeme prodělávat, když získáme třicet tisíc stálých uživatelů. Tento počet se ovšem může změnit v momentě, kdy začneme nabízet ještě víc originálního obsahu, či na nás někdo začne mít větší požadavky.

Jak je to ohledně konkurence? Když je nyní nějaký český film k vidění například na HBO Max, bude zároveň k vidění i na Českém kině, nebo budete muset počkat?

U starších filmů se exkluzivita neřešila, ta se vlastně řeší až letos. Je to úplně nový fenomén. O některý atraktivní titul tak nyní občas svede Voyo souboj s Netflixem, aby jej měli právě oni. Tím pádem se rok nebo dva neobjeví na jiné platformě. Teprve když titul přestane být exkluzivní, může se dostat dál. V takovém případě mluvíme o milionových částkách za jeden titul, což si mohou dovolit velcí hráči a to není naší ambicí. Naší ambicí je co nejúplnější přehled českých filmů.

Vy jste se už na startu vymezili vůči službě Ulož.to, berete ji jako hlavní konkurenci?

Ulož.to je něco jako zločinec mezi slušnými lidmi, nekalá konkurence. Je s podivem, že něco takového vůbec může existovat. Schovávají se za to, že filmy nahrávají uživatelé. Ulož.to je za to odměňuje malými finančními částkami dle počtu stažení jimi nahraných souborů. Těm, kteří riskovali a investovali do výroby těch filmů ale Ulož.to už neodvádí nic.

Co by tedy mělo diváky motivovat raději si zaplatit službu, než si čas od času stáhnout nelegálně sdílený film?

Existují přece lidé, kteří nechtějí krást. Nebo podporovat zloděje. Ti by samozřejmě měli dát přednost kterékoli platformě, která má legálně vyřízená práva a licence. Není lehké dát tyto záležitosti dohromady a Ulož.to to obchází. Jejich nabídka je sice největší, ale je to v podstatě tržnice s kradeným zbožím.

Pokud vím, tak na Ulož.to za obsah odpovídá ten, co jej nahrává.

Tím to právě obcházejí. Mnoho lidí si myslí, že platí za obsah, ale platí jen za rychlost stažení. Provozovatelé obsah sami nenahrávají, ale umožňují jiným jej tam nahrát. Takže když pak soud nebo policie zasáhne, může za všechno nějaký chudák na ubytovně, co si jen přivydělává a netuší nic o autorských právech. Dá se říct, že tito uživatelé jsou vlastně bílí koně, kteří jsou také podváděni. Na tyto hříšníky pak soudci nebývají tak tvrdí, a proto u nás stále vše prochází.

Výroba obyčejného českého filmu stojí průměrně 20 až 30 milionů korun, ty peníze se rozdělují mezi desítky až stovky lidí a firem, které se tím živí a ty peníze musí někdo investovat a doufá, že se mu alespoň vrátí. Ale činnost portálů, jako je Ulož.to, tu pravděpodobnost dost snižují. Ulož.to prostě obchází zákon a to je špatně. V momentě, kdy by se situace napravila, dostalo by se do kinematografie mnohem více peněz. To by se projevilo i na její kvalitě.

Můžete být konkrétní?

Když jsme náš snímek Probudím se včera vydali na DVD, za první rok si jej stáhlo 890 tisíc uživatelů jen přes nelegální portály, jako je Ulož.to. Představte si, že byste měl za každého z nich dvacet korun. Nebo deset. To bychom pak nemuseli přemlouvat sponzory, ať nám dají peníze na další film a ten následně nemuseli zamořit product placementem. A radost by z toho měl i stát, protože by dostal víc na daních. Kdyby se neděly tyhle negativní věci, český film by to ozdravilo.

Zatím nabízíte 650 filmů. Všechny položky, které máte v nabídce, zde budou už nastálo?

Ambice je, aby zůstaly nastálo. Ovšem některý z producentů může změnit názor. Každý film má licenci na dobu určitou s možností prolongace. Ale rádi bychom je všechny udrželi a naší nabídku budeme každý měsíc rozšiřovat o nově nahrané.

Plánovaný „úplný fond českých a slovenských distribučních filmů“ zní velice ambiciózně. Kolik by pak vaše platforma měla nabízet položek? Odhaduji to na na dva až dva a půl tisíce filmů. Některé české snímky jsou ale ztracené. Jejich producent třeba zkrachoval a práva jsou nedohledatelná. U některých titulů existují jen nekvalitní kopie. To pak se vyvstává otázka, zda pro unikátní obsah nabídnout i méně kvalitní kopii, nebo ne. Další rovinou je kvalita digitalizace, mnoho filmů totiž byla prostě jen nějak překlopena z DVD a nejsou na úrovni potřebné pro dnešní velké televizní obrazovky. Takže pokud naše platforma bude trochu vydělávat, část peněz se bude muset investovat i do kvalitní digitalizace.

Co filmy, na kterých se podílí Česká televize? Ty asi nebude chtít pustit mimo iVysílání?

Jsou dva typy filmů. Některé Česká televize vyrábí pouze v koprodukci, s právy filmu pak obchoduje majoritní producent. Ty jsou pak pro VOD dostupné. Ale existuje samozřejmě pár desítek filmů, které Česká televize produkovala a které šly do kin. Nejatraktivnější z nich se jmenuje Anděl Páně a patří sem i Saturnin. Máme zájem ovšem i o jiné tituly – Hlídač č. 47, Ceremoniář, Dvojrole, Golet v údolí či Kráva. Česká televize ovšem zatím ohledně tohoto tématu nekomunikuje. Nenabízí je ale ani ve svém iVysílání a nahrává tak bohužel platformám, jako je Ulož.to. Doufám, že situaci do budoucna přehodnotí.

Jaké máte plány ohledně vlastní tvorby? Přijdete časem třeba s vlastními seriály?

Zatím se u nás vyrábí pořady, které se týkají českých filmů. Pokud bude naše platforma úspěšná a získá dostatek předplatitelů, umožní nám investovat do vlastní tvorby. To by bylo něco, co by mě těšilo. Ale to je opravdu hudba budoucnosti, nejdříve chceme nabídnout co nejvíce filmů.

Projekt jste odstartovali za zahajovací cenu 99 korun, jaká bude standardní cena?

Uživatelé, kteří se zaregistrují po 1. únoru, budou mít předplatné za 129 korun. Kdo se přihlásí do tohoto data, udrží si předplatné za zmíněných 99 korun měsíčně.

Jak dlouho jste vlastně projekt chystali?

Syn jednal s investorem poprvé v roce 2017. Ale na začátku stála už v roce 2013 právě už zmíněná statistika stahování. Některé naše filmy se dostávaly do červených čísel. Tehdy jsme se o tom začali bavit, ale intenzivně na projektu pracujeme od roku 2019.