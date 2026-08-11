Česká televize na podzim nabídne dvoudílný televizní film Gerta Schnirch podle knihy Kateřiny Tučkové v režii Tomáše Mašína, s Barborou Váchovou a Milenou Steinmasslovou v hlavních rolích – vypráví příběh ženy z česko-německé rodiny napříč několika obdobími 20. století.
Pokračuje detektivní minisérie Docent III s Ivanem Trojanem, do vysílání přichází nový krimi seriál Hec režiséra Michala Samira a vztahová dramedy Na tělo z pera Martiny Formanové ve spolupráci s Janem Hřebejkem. Mladé publikum osloví seriál Filter, který měl světovou premiéru v hlavní sekci MFF Karlovy Vary – vznikl pro iVysílání, těšit se na něj mohou i diváci ČT1.
Taneční soutěž StarDance vstupuje do svého XIV. ročníku a připomene dvacet let od svého vzniku. Česká televize zároveň uvádí licenci úspěšného francouzského formátu The A Talks pod názvem Talk show Na jednoho – hosty zde zpovídají redaktoři na autistickém spektru, moderuje Erik Čipera.
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Klíčovou změnou podzimu je proměna hlavního diskusního pořadu Nedělní debata, který od 30. srpna propojí přímý politický souboj na ČT1 s odbornou analytickou částí na ČT24. Moderování se ujmou Jana Peroutková, Lukáš Dolanský, Jiří Václavek a Daniel Takáč. Zpravodajství ČT24 bude provázet také blížícími se volbami a přinese další vydání publicistického pořadu Na dosah s Danielem Stachem.
Podzim doplní také řada filmů koprodukovaných Českou televizí, které zamíří do kin. Diváci se mohou těšit na rodinný animovaný film Tajemství Křišťálové planety, historické drama Osamělý vlk o stíhacím esu Josefu Františkovi i melancholickou komedii Chica Checa. Do kin míří také divácky oceňovaný časosběrný dokumentární portrét Bára Basiková a dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato (cena za nejlepší dokumentární film na MFF Berlinale) nebo rodinné drama Divočina.
„Veřejná služba není žánr, je to závazek. Nabízíme silnou původní českou tvorbu, důvěryhodné zpravodajství, špičkové sportovní přenosy, kulturní obsah i pořady pro děti. Každý z našich programů plní své jedinečné poslání, společně ale vytváří nabídku, která nemá na českém mediálním trhu obdoby,“ uvedl k podzimnímu programu generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Natáčení televizní minisérie režiséra Michala Samira nazvané Hec:
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24. června 2025