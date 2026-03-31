Zneklidňující scény, zatajený dech. Česká televize točí detektivní sérii o práci OSPOD

Seriál, který první program ČT nasadí v hlavním vysílacím čase, dává podle slov slov autorů poprvé v Česku nahlédnout do detailní anatomie práce OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) i vyšetřovatelů, tzv. „děckařů“, a otevírá tabuizované případy těch nejmladších obětí.
„Zločiny nevyšetřují jen policisté. V našem seriálu pátrá po vinících tým sociálních pracovníků OSPOD, kteří v množství anonymních udání, skrytých náznaků, protichůdných svědectví a občas i pomluv hledají za pomoci téměř detektivních metod důkazy,“ říká o projektu kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková.
Každá epizoda přináší samostatný případ inspirovaný situacemi, se kterými se sociální pracovníci běžně setkávají, a ukazuje, jak složité je včas rozpoznat, kdy je dítě skutečně v ohrožení. Tvůrci však dopředu upozorňují, že seriál není inspirován konkrétními případy.
„V režijní interpretaci scénářů se nevyhýbám nejtemnějším zákoutím případu, ale v zájmu dítěte i divácké atraktivity nabízím řadu vizuálních i vypravěčských postupů, které divákovi pomohou zneklidňující scény ustát, byť se zatajeným dechem,“ říká režisér Pavel Soukup.
Silné příběhy doplňuje podle České televize výrazný vizuální styl, práce s animací, metaforou a dětskou perspektivou. „Vypjaté emoce v seriálu posiluje také mimořádný casting dětských protagonistů, z nichž nejmladšímu jsou pouhé čtyři roky,“ vzkazují tvůrci.
V seriálu se na jaře 2027 mohou diváci těšit na Jitku Smutnou, Kristýnu Bokovou, Vojtěcha Dyka, Lucianu Tomášovou, Mášu Málkovou, Lindu Rybovou, Petra Lněničku, Janu Plodkovou nebo Miroslava Etzlera.