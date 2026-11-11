Po dvoudílné adaptaci románu Vyhnání Gerty Schnirch se televizního zpracování dočká další příběh z pera Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. Příběh zavede diváky na území jihovýchodní Moravy, kde po staletí žily ženy, kterým místní usedlíci říkali bohyně.
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Podle lidových tradic dokázaly využívat léčivou moc bylin, pomáhat nemocným, věštit budoucnost i ovlivňovat lidské osudy. Jejich výjimečné schopnosti vzbuzovaly mezi lidmi respekt, obdiv, ale také strach, podezření a nenávist.
Režijně si zpracování úspěšného románu, který dnes můžeme najít i v maturitní četbě, vzal pod svou taktovku Damián Vondrášek. Režisér spjatý například se seriály Pět let a Král Šumavy. Scénáře se ujala dvojice Hana Neničková a Sára Zeithammerová. Podobu hlavní postavě Dory Idesové, tedy jedné z žen z bělokarpatské vísky Žítková, propůjčí držitelka Českého lva Kristýna Ryška.
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„Vytváříme věrohodný obraz dávno zapomenutého světa. Drsná krajina Bílých Karpat, všudypřítomná víra v Boha mísící se s lidovou magií, a hlavně dědičná linie silných žen, které místní chovají v úctě jako nositelky moudrosti a poznání. Tento prastarý svět se v našem příběhu střetává s atraktivním prostředím divokých devadesátých let, a právě v nárazu těchto dvou světů vidím silný potenciál, který divákům přinese nadčasovou výpověď i o dnešní uspěchané době,“ říká režisér Damián Vondrášek.
Příběh diváky zavede prostřednictví univerzitní etnoložky Idesové do divokých devadesátých let minulého století. Od své minulosti i rodinných kořenů se před lety odstřihla, náhle se však vrací na rodnou Žítkovou. Postupně odkrývá tajemství svých blízkých i události, o nichž se v uzavřené komunitě po desetiletí mlčelo.
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Znovu se ocitá ve světě, v němž se hranice mezi skutečností, pověrami a nevysvětlitelnými jevy začíná rozostřovat. Zatímco se snaží pochopit minulost, musí čelit i otázce, do jaké míry dávná rodinná kletba určuje její osud a následné směřování.
Vedle Ryšky se v minisérii dále objeví například Lucie Žáčková, Denisa Barešová, Johana Tesařová, Marta Bačíková, Vladimír Javorský, Adrian Jastraban nebo Attila Mokos. Hotovou minisérii má v plánu Česká televize uvést na podzim roku 2028.