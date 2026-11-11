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Žítkovské bohyně konečně před kamerou. V seriálu ČT se představí Ryška a Barešová

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  14:01
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Denisa Barešová a Kristýna Ryška v připravovaném filmu Žítkovské bohyně

Denisa Barešová a Kristýna Ryška v připravovaném filmu Žítkovské bohyně | foto: Česká televize

Kristýna Ryška a Denisa Barešová v minisérii Žítkovské bohyně
Z natáčení minisérie Žítkovské bohyně
„Film vypráví Gertin příběh intimněji,” říká spisovatelka Kateřina Tučková....
Denisa Barešová v připravovaném filmu Žítkovské bohyně
13 fotografií
Česká televize ve spolupráci se společností Negativ připravuje šestidílnou minisérii Žítkovské bohyně podle stejnojmenného románu spisovatelky Kateřiny Tučkové. Hlavní roli známého literárního díla o ženách s mocnou silou ztvární herečka Kristýna Ryška. Na obrazovky seriál Damiána Vondráška vstoupí v roce 2028.
Kristýna Ryška a Denisa Barešová v minisérii Žítkovské bohyně
Z natáčení minisérie Žítkovské bohyně
„Film vypráví Gertin příběh intimněji,” říká spisovatelka Kateřina Tučková. Její první román Vyhnání Gerty Schnirch, který se stal před sedmnácti lety literární událostí, byl nyní zfilmován.
Denisa Barešová v připravovaném filmu Žítkovské bohyně
13 fotografií

Po dvoudílné adaptaci románu Vyhnání Gerty Schnirch se televizního zpracování dočká další příběh z pera Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. Příběh zavede diváky na území jihovýchodní Moravy, kde po staletí žily ženy, kterým místní usedlíci říkali bohyně.

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Podle lidových tradic dokázaly využívat léčivou moc bylin, pomáhat nemocným, věštit budoucnost i ovlivňovat lidské osudy. Jejich výjimečné schopnosti vzbuzovaly mezi lidmi respekt, obdiv, ale také strach, podezření a nenávist.

Režijně si zpracování úspěšného románu, který dnes můžeme najít i v maturitní četbě, vzal pod svou taktovku Damián Vondrášek. Režisér spjatý například se seriály Pět let a Král Šumavy. Scénáře se ujala dvojice Hana Neničková a Sára Zeithammerová. Podobu hlavní postavě Dory Idesové, tedy jedné z žen z bělokarpatské vísky Žítková, propůjčí držitelka Českého lva Kristýna Ryška.

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„Vytváříme věrohodný obraz dávno zapomenutého světa. Drsná krajina Bílých Karpat, všudypřítomná víra v Boha mísící se s lidovou magií, a hlavně dědičná linie silných žen, které místní chovají v úctě jako nositelky moudrosti a poznání. Tento prastarý svět se v našem příběhu střetává s atraktivním prostředím divokých devadesátých let, a právě v nárazu těchto dvou světů vidím silný potenciál, který divákům přinese nadčasovou výpověď i o dnešní uspěchané době,“ říká režisér Damián Vondrášek.

Příběh diváky zavede prostřednictví univerzitní etnoložky Idesové do divokých devadesátých let minulého století. Od své minulosti i rodinných kořenů se před lety odstřihla, náhle se však vrací na rodnou Žítkovou. Postupně odkrývá tajemství svých blízkých i události, o nichž se v uzavřené komunitě po desetiletí mlčelo.

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Znovu se ocitá ve světě, v němž se hranice mezi skutečností, pověrami a nevysvětlitelnými jevy začíná rozostřovat. Zatímco se snaží pochopit minulost, musí čelit i otázce, do jaké míry dávná rodinná kletba určuje její osud a následné směřování.

Vedle Ryšky se v minisérii dále objeví například Lucie Žáčková, Denisa Barešová, Johana Tesařová, Marta Bačíková, Vladimír Javorský, Adrian Jastraban nebo Attila Mokos. Hotovou minisérii má v plánu Česká televize uvést na podzim roku 2028.

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