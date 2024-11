Háma podniká s toxickým odpadem. ČT odtajnila nové jarní filmy i seriály

Limity se poprvé přihlásí v neděli 12. ledna 2025. Natočil je podle svého námětu a scénáře režisér Petr Zelenka, který během osmi večerů nabídne příběh, jak se podnikatel s toxickým odpadem Karel Kadlec, jehož role se chopil Aleš Háma, promění v ikonu ekologických aktivistů a manželský spor přeroste v téměř celospolečenský konflikt.

„Asi nikdo nečeká, že by seriál předložil recept na řešení ekologické krize. Limity však nastolují otázky a provokují nás, abychom na ně hledali odpovědi, a co je pro mě to nejpodstatnější, Petr Zelenka to dělá velice zábavným způsobem,“ slibuje kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková.

Desetidílné Děcko z dílny Kateřiny Krobové a Lucie Macháčkové vypráví o rozvedené matce v podání Judit Pecháček, která během těhotenství zvolí neobvyklé řešení své situace. Režie seriálu, jenž vnímá závažné téma pomocí gagů a odlehčených situací, se ujali Rozálie Kohoutová a Radim Špaček.

„Nadchla mě originalita, zaujala tematika náhradního rodičovství a v neposlední řadě možnost pracovat s autorkami, které mají tah na branku i smysl pro humor,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová.

V novém roce se ze streamovací služby Canal+ přesune do ČT šestidílná minisérie Dcera národa, natočená podle osudu Zdeňky Havlíčkové režisérskou dvojicí Cristina Groșan a Matěj Chlupáček. Sirotu po Karlu Havlíčku Borovském, jejíž dráhu řídí čeští obrozenci, ztvárnila Antonie Formanová.

Komedie režisérů Jiřího Vejdělka a Tomáše Bařiny Tom je v tom, Když lumpa trápí pumpa a Kotrmelce pana herce zavedou opět mezi lidi, jejichž každodenní běh nečekaně zastaví choroba: banální, komická i vyloženě bizarní. Zápletky se nesou v duchu hesla Lékař léčí, láska uzdravuje!

Z domácích hraných filmů se představí Němá tajemství či Lesní vrah, z celovečerních dokumentů snímky Nikdo mě nemá rád, Tichá pošta, Ta druhá, Za oponou velehor nebo cestopis Žlutá žába pluje na východ, na ČT2 přibudou třeba Mistři medicíny III.

Šedesát let s večerníčkem oslaví televize pokračováním seriálu Jezevec Chrujda, na dětském Déčku se objeví pořady Nejlepší den a Ty Brďo! či velšský hraný seriál Bex. ČT art nabídne putování Krajinou soch nebo záznamy vystoupení operních velikánů.

Ze zahraničních nákupů zařadí Česká televize dvě novinky z lékařského prostředí: italský seriál Srdce ukáže kardiochirurgické oddělení nemocnice na sklonku 60. let, dánský seriál Každý den se rodí život zavítá na porodnické oddělení. Pro fanoušky krimi pak dorazí italská série Vyšetřuje Imma Tataranni.