KVÍZ: Smrt je jako dovolená s partou Němců. Znáte seriál Červený trpaslík?

Toto je hlášení těžařské lodi Červený trpaslík. Ve středu 15. února to bude na den přesně 35 let, co měla v BBC premiéru první epizoda kultovního sci-fi sitcomu Červený trpaslík, sledující cestu jedné vypečené posádky nehostinným vesmírem. Patříte-li k jeho milovníkům, neměl by vám tento kvíz činit obtíže.