O úmrtí britského scenáristy informoval server Beyond The Joke, který odkazoval na fanouškovský web Ganymede and Titan. Na něm zprávu zveřejnila Grantova rodina. Podle dostupných informací zemřel ve věku sedmdesáti let, přesná příčina úmrtí zatím nebyla oznámena.
„Jsem v naprostém šoku. Rob byl jeden z nejvtipnějších lidí, které jsem kdy poznal. Dopad, který on a Doug měli na můj život, je nepopsatelný,“ napsal na síti X herec Craig Charles, který si v seriálu zahrál postavu technika Davea Listera.
Grant seriál vytvořil společně se scenáristou Dougem Naylorem. Červený trpaslík měl premiéru na BBC koncem 80. let a postupně se stal jedním z nejznámějších britských komediálních seriálů. Příběh sleduje osudy posledního člověka ve vesmíru Davea Listera a jeho neobvyklé posádky na palubě těžební lodi – hologramu Arnolda Rimmera, humanoidního tvora Kocoura a androida Krytona. Právě kombinace sci-fi motivů, situační komedie a absurdních dialogů udělala ze seriálu kultovní záležitost.
Rob Grant se podílel především na prvních sériích, které mnozí fanoušci považují za nejvýraznější období seriálu. Společně s Naylorem také rozšířil svět Červeného trpaslíka prostřednictvím románů inspirovaných seriálem. Knihy Infinity Welcomes Careful Drivers a Better Than Life nabídly širší pohled na příběh, svět i postavy a staly se populární i mezi čtenáři, kteří seriál neznali.
Jeho tvorba ale sahala daleko za hranice jednoho seriálu. V počátcích své kariéry se podílel na scénářích satirického televizního pořadu Splitting Image, který si dělal legraci z politických i kulturních osobností. Grant se věnoval také vlastní literární tvorbě a psal i samostatné romány.
Mezi jeho známější knihy patří například sci-fi satira Colony, která kritickým a zároveň humorným způsobem nahlíží na fungování lidské společnosti v uzavřené kolonii. Později vydal také román Incompetence, dystopický příběh z budoucnosti, kde zákony chrání právo jednotlivce být neschopný. Typickým rysem Grantova psaní byla kombinace ironie, absurdity a společenské satiry.
Grantův vliv na britskou televizní komedii i science fiction je výrazný. Červený trpaslík se během let stal jedním z nejdéle vysílaných britských sci-fi seriálů a získal si kultovní status. Pro mnoho diváků zůstává symbolem originálního humoru a důkazem, že i vesmírné dobrodružství může být hlavně vtipnou komedií.