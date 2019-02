Nečekali jsme, že z Červeného trpaslíka bude takový kult, vzpomíná Holly

Hvězdným hostem festivalu sci-fi filmů Future Gate 2019, který se koná od středy do 3. března v pražském kině Lucerna a pak pokračuje do dalších tří měst, bude Norman Lovett z Červeného trpaslíka. Představitel Hollyho osobně uvede první řadu seriálu i snímek Zlouni z vesmíru a poprvé u nás vystoupí se svou stand-up show, kterou na neděli do pražského Světozoru přiveze projekt Velvet Comedy.



Jaká byla vaše první reakce, když vám řekli, že v Červeném trpaslíkovi budete místo Rimmera hrát palubní počítač?

Opravdu mě nejprve zkoušeli pro roli Rimmera, ale všem bylo jasné, že pro jeho úlohu nejsem ten pravý typ. Potom jsem však přečetl úryvek z textu Hollyho a rázem bylo jasno, všichni kolem se totiž smáli.



Tušili jste už během natáčení první série, že se právě rodí výjimečný hit?

Kdepak, vůbec ne. Věděli jsme, že je to seriál odlišný a velmi zábavný, ale vůbec se nepředpokládalo, že by se z něj mohl stát tak obrovský kult.



Přesto jste na několik let Červeného trpaslíka dobrovolně opustil. Co se stalo?

Po druhé řadě seriálu jsem z projektu odešel, protože jsem se nepohodl s producenty. Rozhodně se mi loučit nechtělo, ale věřím ve spravedlnost. A vrátil jsem se.



Jste také autorem vlastního pořadu Já, Lovett. Proč se herci tak často stávají scenáristy?

Věnuji se žánru stand-up comedy, tedy sólovým komediálním výstupům, a jako většina lidí v daném oboru si vytvářím vlastní materiál. Takže si neustále zapisuji různé nápady a odtud nakonec vznikl i pořad Já, Lovett.



Na třinácté sérii Červeného trpaslíka se právě pracuje. Můžete prozradit nějaké detaily z jejího zákulisí?

Rád bych, ale bohužel nemohu, protože sám jsem ještě nedostal do ruky scénář. Pouze mi producenti potvrdili, že i v příští řadě budu vystupovat. Můžeme jen doufat, že se brzy dozvíte přímo od nich více než ode mne.



Napovíte tedy alespoň, co můžeme očekávat od vaší autorské show, kterou přivezete do Prahy?

Ne, nenapovím, ani to vám nemohu prozradit. Nicméně pevně doufám, že konečným výsledkem mého vystoupení bude smích.



Jste všeobecně známý především jako komik. Nebylo vám nikdy líto, že si kvůli tomu pravděpodobně nezahrajete Othella nebo Hamleta?

Já nejsem školený herec, nikdy jsem tu profesi nestudoval. Ale přesto se mi podařilo získat pár příležitostí, kde jsem tradiční herecké prostředky využil, jednak v televizi, jednak v rozhlasu. A dokonce jsem účinkoval v jednom představení, které si vedlo velice úspěšně. Byla to fraška s názvem Spotted Dick by Travers a já jsem v ní představoval sluhu jménem Clegg.