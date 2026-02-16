Slovenská ves, rodáci z Venezuely a král převaděčů mají nejlepší kameru

  20:31
Asociace českých kameramanů vyhlásila své výroční ceny. V kategorii celovečerního filmu zvítězil Tomáš Kotas za snímek Nahoře nebe, v dolině já. Mezi dokumenty uspěl Matěj Piňos s titulem Má země v nedohlednu. Cenu za televizní dílo získal Tomáš Frkal za seriál Král Šumavy: Agent chodec.
Z filmu Nahoře nebe, v dolině já, oceněného za nejlepší kameru

Během slavnostního večera byla udělena také cena za studentské dílo, kterou převzal Mikuláš Hrdlička, kameraman filmu Otcové. Ocenění za celoživotní přínos oboru obdrželi in memoriam Jaroslav Kačer a Vladimír Smutný, oba mistři obrazu zemřeli v loňském roce.

Kameru Tomáše Kotase ocenila porota „za autentický styl snímání, práci s přirozeným světlem a pokorný přístup k prostředí“, zapadlé slovenské vsi, kde se příběh Nahoře nebe, v dolině já odehrává. Kotas za jeho snímání získal už cenu filmové kritiky a nominaci na Českého lva.

Obraz Matěje Piňose podle poroty „zprostředkovává konfrontaci postav s okolím a s odlišnou kulturou“. Snímek Má země v nedohlednu sleduje členy rodiny Sykorových, kteří z Venezuely uprchli do Česka, dědečkovy rodné země. Sami ji však neznají a obtížně jí přivykají.

Na práci Tomáše Frkala si porotci povšimli „brilantně nasnímaných nočních i akčních scén a věrně zprostředkované tísně padesátých let“. Série Král Šumavy, respektive druhá řada s podtitulem Agent chodec, sledovala osudy převaděče Josefa Hasila a vznikla pro Oneplay.

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou

