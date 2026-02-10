V kategorii Český televizní seriál nebo film nakonec zvítězil snímek Máma, který podle scénáře Marka Epsteina natočil Jiří Strach. Oporou mu bylo herecké trio Elizaveta Maximová, Sophia Šporclová a Valentýna Bečková. Na záda Mámě dýchala druhá řada seriálu Král Šumavy s podtitulem Agent Chodec s Oskarem Hesem v hlavní roli převaděče Josefa Hasila. Třetí místo obsadila Studna, série vycházející ze stejnojmenné epizody seriálu 30 případů majora Zemana.
Nejlepším zahraničním seriálem nebo filmem je podle mínění čtenářů iDNES.cz zcela jednoznačně britská minisérie Adolescent, poutavá nejen obsahem, ale i i formálně – jednotlivé díly jsou natočené vždy v jednom záběru. Druhé místo obsadila hojně diskutovaná pátá řada seriálového fenoménu Stranger Things, vzdávající hold estetice 80. let a dílu spisovatele Stephena Kinga.
Televizní ceny iDNES.cz
Osobnost roku
Český televizní seriál/film Máma (ČT)
Zahraniční televizní seriál/ film
Zábavní pořad
Dokumentární film/série Případy Jiřího Markoviče (OnePlay)
Hvězda TV Maxu
Cena čtenářů TV Revue a TV plus 14
Cena TýTý Týdeníku Televize za dlouhodobý přínos
Kategorie Český dokumentární film nebo série má triumfálního vítěze v čtyřdílné dokumentární sérii Případy Jiřího Markoviče. Jejím režisérem je Jaroslav Hruška, podepsaný rovněž pod seriály Metoda Markovič: Hojer a Metoda Markovič: Straka.
Drtivé vítězství v kategorii Zábavní pořad zaznamenala druhá řada Zrádců, v níž opět coby moderátor exceloval Vojtěch Kotek, držitel ocenění Osobnost roku za rok 2025. Druhé místo obsadila Výborná SHOW.
Nejvíce hlasů v kategorii Hvězda TV Maxu nasbírala herečka Jenna Ortega, jíž k hvězdným výšinám katapultoval seriál Wednesday, kde ztvárnila titulní postavu. Před jejím tajemným půvabem i chladným sarkasmem se museli sklonit Matthew McConaughey i Stephen Graham, herec a spoluautor již zmiňovaného seriálu Adolescent.
O vítězství v Ceně čtenářů TV Revue a TV plus 14 bojovali Ondřej Sokol, nominovaný za roli Davida Kučery v seriálu Vraždy v kraji, a Vojtěch Kotek díky roli překladatele Víta Samuela v kriminálním seriálu Bora. Zvítězil druhý jmenovaný, na třetím místě se ocitl Marek Daniel, který zaujal rolí fotbalového manažera Ivana Horníka v komediální sérii Štěstíčku naproti režiséra Marka Najbrta a scenáristů Ondřeje Gabriela a Tomáše Vávry.
Cena za celoživotní přínos pro Kolářovou
Cenu TýTý Týdeníku Televize pro rok 2026 za celoživotní přínos televizní tvorbě získala oblíbená herečka Daniela Kolářová.
„Každý z nás si vždy rád připomene její svéhlavou Kačenku z Takové normální rodinky, ztřeštěnou Alenu z Noci na Karlštejně, rozumnou Lavičkovou ze Samoty u lesa, zamilovanou Doubravku z Léta s kovbojem či životem uvláčenou učitelku Maxovou z Obecné školy. Daniela Kolářová ztvárnila desítky nezapomenutelných televizních, filmových a divadelních rolí. Přitom se nikdy nenechala zavřít do žádné z hereckých škatulek. Ať už hrála role komické či dramatické, vždy byly její postavy navýsost lidské a pravdivé,“ říká šéfredaktorka Týdeníku Televize Daniela Prokopová, která herečce cenu osobně předala.
Nejvíce hlasů celkem
Zrádci
Případy Jiřího Markoviče
Výborná SHOW
Rozhovor s Danielou Kolářovou, pořízený při této slavnostní příležitosti, najdou čtenáři v Týdeníku Televize č. 9. Na stáncích bude od úterý 17. února.
Osobností roku se stal herec Tomas Sean Pšenička, který zaujal především hereckými výkony v seriálech Sex O’Clock nebo Ratolesti. V minulosti tuto cenu převzali Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Kryštof Hádek či Martha Issová.
Televizní ceny uděluje kulturní redakce iDNES.cz a MF DNES od roku 2015. Přehled vítězných pořadů a oceněných osobností všech dosavadních ročníků najdete zde.