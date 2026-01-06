Nejvíc šancí na ceny filmové kritiky mají Otec, Sbormistr a Karavan

Snímky Otec, Sbormistr a Karavan kompletně ovládly také nominace za nejlepší režii i obě herecké kategorie. Nominace připadly Milanu Ondríkovi a Dominice Morávkové, kteří jako manželé v dramatu Otec truchlí po tragické smrti dcery, Juraji Lojovi v roli sbormistra a jeho žákyni Kateřině Falbrové i filmové matce a synovi Aně Geislerové a Davidu Vodstrčilovi na cestě v karavanu po Itálii.
Všechny tři tituly se budou ve dnech před ceremonií, od 4. do 6. února, promítat v pražském kině Edison, kam o nich také přijdou debatovat nominovaní tvůrci. V kategorii Mimo kino bodovaly vedle krimisérie Studna dva dokumenty, šestidílný Medvěd a vzdělávací série Potížistky.
V kategorii scénářů doplní Otce a Sbormistra první český celovečerní viet-film Letní škola, 2001. Dužan Duong za svou režijní prvotinu dostal nominaci i na Cenu innogy pro objev roku, a to po boku Falbrové a debutující režisérky snímku Nahoře nebe, v dolině já Kataríny Gramatové.
Studie viny a (sebe)odpuštění Otec si připsala ještě nominaci za kameru Adama Suzina. V kategorii audiovizuální počin mají šanci rovněž kamera Tomáše Kotase ve snímku Nahoře nebe, v dolině já a set design Beáty Kuraj ve stylizované krimi komedii Tony má plán.
Mezi dokumenty se prosadil Dům bez východu, kde Tomáš Hlaváček líčí obchod s chudobou, Ta druhá v režii Marie-Magdaleny Kochové o dívce, která dospívá ve stínu své postižené sestry, a Velký vlastenecký výlet, v němž Robin Kvapil vyráží s trojicí popíračů ruské agrese na Ukrajinu.
Krátkým filmům znovu vévodí animace. Do nominací vybrali se dostaly česko-ukrajinský dokumentární deník Anastasie Falileievy I Died in Irpin, existenciální muzikál Kámen Osudu v režii Julie Černé a experimentální koláž Nebe Motýlové s názvem malý film o znásilnění.
Předávání cen kritiky se 7. února v pražské Arše ponese v duchu sportu ve filmech, mezi gratulanty vítězům nebudou chybět české sportovní osobnosti ani jejich herečtí představitelé. Ceremoniál moderovaný už podruhé youtuberem Janem Špačkem bude přenášet ČT art.