Vlivná žena našeho filmu. Českého lva za přínos získá Helena Bezděk Fraňková

  11:50
Cenu Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii převezme Helena Bezděk Fraňková, která je považována za jednu z nejvlivnějších žen českého filmového průmyslu. Je odbornicí na filmovou politiku, veřejné financování a audiovizi. Ocenění převezme 14. března během slavnostního večera, který se uskuteční v pražském Kongresovém centru.
Odbornice na filmovou politiku Helena Bezděk Fraňková. (4. března 2026)

Odbornice na filmovou politiku Helena Bezděk Fraňková. (4. března 2026) | foto: ČFTA, Vojtěch Mervart

Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.
Trofej 33. ročníku filmových cen Český lev.
Vizuál 33. ročníku filmových cen Český lev
Umělec Rony Plesl.
Helena Bezděk Fraňková se během posledních dvaceti let zásadním způsobem zasloužila o rozvoj českého audiovizuálního prostředí. Nejprve jako šéfka odboru médií a audiovize na Ministerstvu kultury, kde prosadila zavedení systému filmových pobídek. Poté jako iniciátorka vzniku samostatného Státního fondu kinematografie, v jehož čele stála od jeho založení v roce 2013 do roku 2025.

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Fond poskytuje podporu filmové a televizní tvorbě a filmové pobídky, ale věnuje se i výzkumné, metodické, analytické a propagační činnosti. „Zásluhou Heleny Bezděk Fraňkové se Česká republika zařadila mezi země s rozvinutou a funkční podporou audiovizuální tvorby a průmyslu,“ uvádí k rozhodnutí o udělení ceny Česká filmová a televizní akademie.

Fraňková se dlouhodobě zasazuje o transparentní a efektivní systém veřejné podpory české kinematografie, posílení mezinárodní spolupráce a zvýšení prestiže českého filmu v zahraničí. V roce 2025 jí ministr kultury Baxa udělil resortní medaili Artis Bohemiae Amicis za mimořádné zásluhy o českou audiovizi. Časopis Forbes ji hned dvakrát zařadil mezi Nejvlivnější ženy Česka (v letech 2024 a 2025).

Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao

Profesní dráhu zahájila jako asistentka režie a produkce, podílela se na řadě mezinárodních projektů, mimo jiné na filmech Satan přichází, Kletba bratří Grimmů, Naprosto osvětleno či na seriálu Duna. V letech 2010 až 2025 byla členkou evropské asociace EFAD a od roku 2018 externě vyučuje na pražské FAMU problematiku fondů a veřejného financování.

V roce 2025 založila poradenskou společnost The Context Company a je absolventkou Právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni.

Každý rok se musím k sošce vrátit, říká designér Českého lva

Českým lvem za mimořádný přínos české kinematografii byli v posledních letech oceněni například režisérka Věra Plívová-Šimková, střihač Alois Fišárek, kameraman Vladimír Smutný nebo režisér, scenárista a herec Karel Smyczek.

Slavnostní 33. ročník Českého lva se uskuteční 14. března ve 20 hodin. Ceremoniálem bude televizní diváky i hosty v sále poprvé provázet stand-up komička Bianca Cristovao. Hlavní tematickou linkou večera bude budoucnost české kinematografie.

