Český lev v plném proudu. Oceněný je Švehlík, Nedbal, Franz i Studna

Autor:
  20:10 aktualizováno 21:37
Český lev oceňuje nejlepší filmy loňského roku. V Kongresovém centru Praha krátce po osmé hodině začal slavností ceremoniál, kterým provází stand-up komička Bianca Cristovao. Ocenění už mají filmy Letní škola 2001, Franz i Karavan. Zaujala také televizní Studna. Z hereček a herců dosud uspěla Kristýna Ryška, Jan Nedbal, David Švehlík nebo Dũng Nguyễn.

„Možnost pracovat s lidmi, kteří jsou citliví a laskaví, je něco, čeho si moc vážím,“ pronesl David Švehlík oceněný za roli v dramatické minisérii Studna. Českého lva získal vůbec poprvé. Na podiu ho pak vystřídala i režisérka projektu Tereza Kopáčová. Ta ve své řeči mimo jiné ocenila letité nasazení ředitele vývoje obsahu televize Nova Michaela Reitlera, který dříve působil na České televizi.

První ceny večera šly za herečkou Julianou Brutovskou za výkon ve filmu Karavan a Dũng Nguyễnem za roli v Letní škole, 2001. Nguyễn sál dojal srdečným poděkováním v lámané češtině. Stal se historicky prvním Vietnamcem, který získal Českého lva.

Český lev oceňuje nejlepší filmy loňského roku. Cenu pro Nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle převzal David Švehlík za minisérii Studna. (14. března 2026)
Český lev oceňuje nejlepší filmy loňského roku. Cenu pro Nejlepší herečku v hlavní roli v seriálovém díle převzala Johana Matoušková za minisérii Studna. (14. března 2026)
Český lev oceňuje nejlepší filmy loňského roku. Jan Nedbal, který byl oceněný za výkon v sérii Král Šumavy 2. (14. března 2026)
Český lev oceňuje nejlepší filmy loňského roku. Hudební skladatelé Aid Kid a Pjoni za hudbu ve filmu Sbormistr. (14. března 2026)
74 fotografií

Další tři ocenění mířila za Filmem Franz: autorkou kostýmů Michaelou Horáčkovou Hořejší a Gabrielou Polákovou, která vytvořila masky. Pro snímek Agnieszky Holland vybojoval svou scénografií cenu také Henrich Boráros. Nejlepším animovaným filmem se staly Pohádky po babičce. „Děkuju Arnoštu Goldflamovi za ty krásné pohádky, které napsal,“ pronesl režisér David Súkup, zatímco si oblíbený herec, spisovatel a dramatik na jevišti zavazoval tkaničky.

Svou podporu české kultuře i společnosti vyjádřily ve svém projevu Kristýna Ryška, která byla oceněná za výkon v sérii Král Šumavy 2 - Agent chodec i Johana Matoušková, která zaujala v roli matky v minisérii Studna. Za Krále Šumavy byl oceněn také Jan Nedbal, který v řeči pozdravil svého kamaráda a kolegu z let, kdy ještě pracoval za barem. Dvakrát na jeviště zamířili autoři filmu Pes a vlk. Uspěli v kategorii studentské i kategorii věnované krátkým filmům.

V USA stále vysvětluju, kde je Česko, říká moderátorka Českých lvů Bianca Cristovao

Řeč přišla i na nedávný odchod Václava Moravce z České televize, který ve svém projevu zmínil Jonatan Pastirčák oceněný za Sbormistra. Českou televizi varoval před podobným vývojem situace v médiích jako na Slovensku a projev zakončil razivým „smrt fašismu“.

Zesnulé filmaře uplynulého roku Akademie uctila tradiční videovzpomínkou, kterou tentokrát svou písní When the Party’s Over živě doprovodil ADONXS. Na obrazovce se objevily tváře Jiřího Bartošky, Jiřího Krampola, Anny Slováčkové, Jany Brejchové a mnoha dalších.

Kompletní seznam oceněných naleznete níže v boxu.

Loni České lvy ovládl film Vlny, režiséra Jiřího Mádla a producentky Moniky Kristl. Dostal sošky za nejlepší film, režii i scénář, uspěli i herci v hlavních rolích Tatiana Pauhofová a Stanislav Majer, kteří hráli novináře Věru Šťovíčkovou a Milana Weinera.

Dramatu Rok vdovy připsala cenu herečka Pavla Beretová. Ve stejné kategorii uspěla také na Cenách české filmové kritiky. Stejně jako Oldřich Kaiser, který si odnesl sošku za výkon ve filmu Zahradníkův rok. Cena za mimořádný přínos české kinematografii mířila za režisérem Karlem Smyczkem, který ji navzdory nedávnému pobytu v nemocnici přišel převzít osobně. Nejlepším animovaným filmem loňského roku se stal Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové.

NOMINACE 33. ČESKÝ LEV

NEJLEPŠÍ CELOVEČERNÍ HRANÝ FILM
Franz – producentky Šárka Cimbalová, Agnieszka Hollandová
Karavan – producenti Dagmar Sedláčková, Jakub Viktorín
Letní škola, 2001 – producenti Lukáš Kokeš, Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – producenti Igor Engler, Julie Marková Žáčková
Sbormistr – producenti Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Co s Péťou? – režie Martin Trabalík
Dům bez východu – režie Tomáš Hlaváček
Raději zešílet v divočině – režie Miro Remo
Ta druhá – režie Marie-Magdalena Kochová
Velký vlastenecký výlet – režie Robin Kvapil

NEJLEPŠÍ REŽIE
FranzAgnieszka Hollandová
Karavan – Zuzana Kirchnerová
Letní škola, 2001 – Dužan Duong
Nahoře nebe, v dolině já – Katarína Gramatová
Sbormistr – Ondřej Provazník

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Letní škola, 2001 – Dužan Duong, Jan Smutný, Lukáš Kokeš

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI
Karavan – Anna Geislerová
Letní škola, 2001 – Quỳnh Lan Lê
Máma – Elizaveta Maximová
Na druhé straně léta – Lucie Fingerhutová
Sbormistr – Kateřina Falbrová

NEJLEPŠÍ HEREČKA V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Studna – Johana Matoušková

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI
Franz – Idan Weiss
Karavan – David Vodstrčil
Nahoře nebe, v dolině já – Michal Záchenský
Neporazitelní – Hynek Čermák
Sbormistr – Juraj Loj

NEJLEPŠÍ HEREC V HLAVNÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
StudnaDavid Švehlík

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI
Karavan – Juliána Brutovská

NEJLEPŠÍ HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Kristýna Ryška

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI
Letní škola, 2001 – Dũng Nguyễn

NEJLEPŠÍ HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI V SERIÁLOVÉM DÍLE
Král Šumavy 2 - Agent chodec – Jan Nedbal

NEJLEPŠÍ MINISÉRIE NEBO SERIÁL
Studna – režie Tereza Kopáčová

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM
Pohádky po babičce – režie David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY
Franz – Michaela Horáčková Hořejší

NEJLEPŠÍ KRÁTKÝ FILM
Pes a vlk – režie Terézia Halamová – producentka Natália Pavlove

NEJLEPŠÍ MASKY
Franz – Gabriela Poláková

NEJLEPŠÍ ZVUK
Sbormistr – Juraj Mravec, Petr Čechák

NEJLEPŠÍ SCÉNOGRAFIE
Franz – Henrich Boráros

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nestatutární cena
Pes a vlk – režie Terézia Halamová

NEJLEPŠÍ HUDBA
Sbormistr – Jonatan Pastirčák (Pjoni), Ondřej Mikula (Aid Kid)

NEJLEPŠÍ STŘIH
Raději zešílet v divočině – Máté Csuport, Šimon Hájek

NEJLEPŠÍ KAMERA
Raději zešílet v divočině – Dušan Husár, Miro Remo

Hynek Čermák s partnerkou
Aňa Geislerová na udílení cen Český lev (14. března 2026)
Český lev 2026
Český lev 2025
34 fotografií
Vstoupit do diskuse (64 příspěvků)

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.