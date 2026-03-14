Český lev v plném proudu. Oceněný je Švehlík, Nedbal, Franz i Studna

„Možnost pracovat s lidmi, kteří jsou citliví a laskaví, je něco, čeho si moc vážím,“ pronesl David Švehlík oceněný za roli v dramatické minisérii Studna. Českého lva získal vůbec poprvé. Na podiu ho pak vystřídala i režisérka projektu Tereza Kopáčová. Ta ve své řeči mimo jiné ocenila letité nasazení ředitele vývoje obsahu televize Nova Michaela Reitlera, který dříve působil na České televizi.
První ceny večera šly za herečkou Julianou Brutovskou za výkon ve filmu Karavan a Dũng Nguyễnem za roli v Letní škole, 2001. Nguyễn sál dojal srdečným poděkováním v lámané češtině. Stal se historicky prvním Vietnamcem, který získal Českého lva.
Další tři ocenění mířila za Filmem Franz: autorkou kostýmů Michaelou Horáčkovou Hořejší a Gabrielou Polákovou, která vytvořila masky. Pro snímek Agnieszky Holland vybojoval svou scénografií cenu také Henrich Boráros. Nejlepším animovaným filmem se staly Pohádky po babičce. „Děkuju Arnoštu Goldflamovi za ty krásné pohádky, které napsal,“ pronesl režisér David Súkup, zatímco si oblíbený herec, spisovatel a dramatik na jevišti zavazoval tkaničky.
Svou podporu české kultuře i společnosti vyjádřily ve svém projevu Kristýna Ryška, která byla oceněná za výkon v sérii Král Šumavy 2 - Agent chodec i Johana Matoušková, která zaujala v roli matky v minisérii Studna. Za Krále Šumavy byl oceněn také Jan Nedbal, který v řeči pozdravil svého kamaráda a kolegu z let, kdy ještě pracoval za barem. Dvakrát na jeviště zamířili autoři filmu Pes a vlk. Uspěli v kategorii studentské i kategorii věnované krátkým filmům.
|
Řeč přišla i na nedávný odchod Václava Moravce z České televize, který ve svém projevu zmínil Jonatan Pastirčák oceněný za Sbormistra. Českou televizi varoval před podobným vývojem situace v médiích jako na Slovensku a projev zakončil razivým „smrt fašismu“.
Zesnulé filmaře uplynulého roku Akademie uctila tradiční videovzpomínkou, kterou tentokrát svou písní When the Party’s Over živě doprovodil ADONXS. Na obrazovce se objevily tváře Jiřího Bartošky, Jiřího Krampola, Anny Slováčkové, Jany Brejchové a mnoha dalších.
Kompletní seznam oceněných naleznete níže v boxu.
Loni České lvy ovládl film Vlny, režiséra Jiřího Mádla a producentky Moniky Kristl. Dostal sošky za nejlepší film, režii i scénář, uspěli i herci v hlavních rolích Tatiana Pauhofová a Stanislav Majer, kteří hráli novináře Věru Šťovíčkovou a Milana Weinera.
Dramatu Rok vdovy připsala cenu herečka Pavla Beretová. Ve stejné kategorii uspěla také na Cenách české filmové kritiky. Stejně jako Oldřich Kaiser, který si odnesl sošku za výkon ve filmu Zahradníkův rok. Cena za mimořádný přínos české kinematografii mířila za režisérem Karlem Smyczkem, který ji navzdory nedávnému pobytu v nemocnici přišel převzít osobně. Nejlepším animovaným filmem loňského roku se stal Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové.
