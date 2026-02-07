Ceny kritiky vyhrál film Sbormistr, po dvou soškách mají i Otec a Letní škola, 2001

Sbormistr, příběh dívky, která se v prestižním pěveckém sboru vedeném obdivovaným sbormistrem potká s manipulací a sexuálním zneužíváním mladistvých, si připsal také trofej pro nejlepší herečku. Stala se jí představitelka hlavní role Kateřina Falbrová.
Za mužský herecký výkon kritika vyznamenala slovenského herce Milana Ondríka, který se v titulní roli dramatu Otec vyrovnává s vinou za smrt své dcerky. Sošku za režii Otce si odnesla rovněž Tereza Nvotová.
První český viet-film Letní škola, 2001 vynesl svému autorovi Dužanu Duongovi cenu za scénář, kterou s ním sdílejí Jan Smutný a Lukáš Kokeš, a rovněž Cenu innogy pro objev roku. Za kameru Tomáše Kotase se sošky dočkalo drama ze slovenské osady Nahoře nebe, v dolině já.
Režisér Tomáš Hlaváček získal cenu pro nejlepší dokument za snímek Dům bez východu, mapující důsledky obchodu s chudobou. V kategorii Mimo kino zvítězila kriminální minisérie Studna z produkce streamovací platformy Oneplay.
Mezi krátkometrážní tvorbou bodoval animovaný snímek I Died in Irpin, ve kterém jeho autorka Anastasia Falileieva dokumentuje první dny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Ceremoniál v pražské Arše uváděl Jan Špaček a přenášel program ČT art. Vybrané nominované filmy jsou k vidění na platformě KVIFF.TV, kompletní přehled hlasování jednotlivých kritiků a kritiček je na webu jejich sdružení.