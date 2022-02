GLOSA: Jediný český film na Zlatých glóbech ani u domácí kritiky neuspěl

Ceny kritiků měly být pro České lvy tím, čím jsou zámořské Zlaté glóby pro Oscary. Právě nominaci na Zlaté glóby, tedy na ceny zahraničních kritiků působících v Hollywoodu, dostalo animované Moje slunce Mad, které však ze tří šancí u domácí kritiky nakonec neproměnilo žádnou.

Že se podezřele „komerční“, neboť divácky úspěšný Zátopek nemohl nedočkat alespoň jedné trofeje, protože výkon Václava Neužila v titulní roli se prostě nedá přehlédnout, je jasné. Že si Okupace coby nečekané zjevení loňské sezony pozornost zaslouží, o tom také není pochyb.

A že setrvalý vzestup zdejší animované školy zabodoval jak mezi krátkými snímky výhrou vícežánrového díla Milý tati, které slovy autorky přineslo první cenu vietnamské menšině, tak trofejí za audiovizuální počin pro příběh Myši patří do nebe, je rovněž naprosto v pořádku.

Nicméně zrovna Moje slunce Mad, které od festivalu v Annecy až po Zlaté glóby došlo z českých novinek ve světě asi nejdále, se paradoxně ani doma přesto – nebo snad právě proto? – do seznamu cen nevešlo. To už je úděl animovaných děl, zvláště když nemají vlastní kategorii.

Šokující? Jak pro koho. Diváky ceremoniálu přenášeného na ČT art mohla z dřímoty probudit spíše informace, že loni šlo do kin celkem 57 tuzemských premiér. Do kin, která přitom byla až do května zavřená, tudíž pak se v nich snímky navzájem vytlačovaly, aniž by se fanoušci hrnuli.

Kolik z nominovaných filmů tedy lidé viděli na plátně – kromě Zátopka? A hodlají se do sálů vůbec vrátit? Mimochodem Okupace, Moje slunce Mad i Chyby, za něž bodovala herečka Pavla Gajdošíková, se na pár místech stále ještě tiše promítají.