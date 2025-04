8:00

Jen nevyléčitelný optimista by od přenosu z udílení výročních uměleckých cen čekal vzrušující podívanou, která rekordní sledovaností pošle konkurenční pořady do propadliště dějin. Ceny Anděl Coca-Cola však v diváckém žebříčku spadly ještě níž, než by předpokládal i skeptický realista.