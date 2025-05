Stephen Robert Pepoon se narodil 19. května 1956 v Kansas City ve státě Missouri. Vyrůstal v nedaleké Paole, psát začal už na střední škole. Po absolvování Kansaské státní univerzity se přestěhoval do Los Angeles, kde se prosadil jako scenárista.

Jeho kariérní zlom přišel s přijetím do týmu amerického rodinného sci-fi sitcomu ALF. Následně v roce 1991 získal zakázku na scénář do legendárního animovaného seriálu Simpsonovi vytvořeného Mattem Groeningem. Napsal epizodu s názvem Homer vs. Líza a osmé přikázání, který mu pak vynesl cenu Emmy za vynikající animovaný pořad. Jedná se o třináctý díl druhé série.

V oceněné epizodě Homer nechá nelegálně zavést kabelovou televizi. Malá a uvědomělá dcera Lisa se snaží rodinu přesvědčit, že tím porušují morální zásady.

Kromě scénáře k animovanému sitcomu se Pepoon také proslavil svým podílem na seriálech jako Roseanne či Get a Life. Největšího úspěchu dosáhl jako spolutvůrce animovaného hitu Thornberryovi na cestách, ve kterém pracoval na příbězích rodiny dokumentaristů z divočiny. Pro Toma Arnolda a Roseanne Barrovou působil Pepoon jako hlavní scenárista pořadu The Jackie Thomas Show na stanici ABC.

V roce 2009 se Steve vrátil do svého rodného města Paola, kde si později vzal Mary Stephensonovou, svou dávnou známou z mateřské školky. Do Hollywoodu se už nikdy nevrátil. Zemřel 3. května ve věku 68 let po dvouletém boji se vzácným srdečním onemocněním. O jeho úmrtí informoval například web The Hollywood reporter. Na jeho památku vybírá rodina sbírku na založení stipendijního fondu pro studenty, kteří se chtějí věnovat psaní, filmu nebo divadlu.