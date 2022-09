RECENZE: Nejvtipnější dáma Instagramu si získala Prahu vtipy o vibrátorech a ADHD

Svět jí spíš zná jako „tu, co paroduje celebrity na sociálních sítích“. Její bryskní styl je jasně čitelný. Rekonstruuje vizuály, upozorňuje na přehnané pózy a vyumělkované situace i absurdní ideály krásy. Na sociálních sítích je zbožňována, už v roce 2017 dostala ocenění „Nejvtipnější dáma na Instagramu“ a právě tam ji sleduje více než 9 milionů lidí. Bylo tedy otázkou, zda se jí podaří „popřít“ online svět, který tak kritizuje, a přesvědčit své natěšené publikum, že je vtipná i naživo.

Show nese dvouslovný název „Fine, Thanks“, přeloženo jako „dobře, díky“. Odkazuje na odpověď na otázku „jak se máte“. V anglicky mluvícím světě totiž tuto větu opáčí každý, jakožto naučenou společenskou konvenci, jakkoli se tak vůbec cítit nemusí. A přesně to a ještě mnohem více faleše si Celeste bere na paškál.

Po téměř půl hodinovém zpoždění, způsobeném pořadatelem a prodlevou s lístky, vbíhá drobná (ano, daleko drobnější, než jak ji známe z fotek) Australanka v bílých teniskách, černých trenkách a černém tričku na předposlední stand up své evropské tour. A hodina, kterou českému publiku připravila, byla cokoli, jen ne černobílá.

V omšelém prostředí pražské RockOpery to od první minuty rozjela ve velkém stylu přerušeném vždy jen pár spěšnými hlty vody. Ty byly vždy doprovázeny hlasitým potleskem. Vždyť Barberová si svým autenticky lidským výstupem své publikum získala už během prvních minut.

O sexu ... bez aktivismu a bez příkras

Barberové nic není svaté. Svou show bez příkras, bez zbytečných efektů a bez předskokana začala historkou o manželském sexu. Humor na hraně i za hranou je prostě její styl, její podpis a tak snad i neotrlé nepřekvapí, že show otevírá popisem kombinace sexuálního a rodinného života během koronaviru. Australanka „s nakažlivou osobností“ (jak ji mnozí titulují) postupně navázala polidšťujícími historkami svém nesnadném dospívání, antidepresivech, i trapných jízdách v Uberu.

Pochlubí se i tím (no spíše si se sakrastickou ochotou kopne i do Instagramu), že jí mnozí podnikatelé, jakožto influencerce, zasílají předměty, které má propagovat. Barberová se tomu zatím vyhýbá. Z pro ni nepochopitelného důvodu už jí však přišlo osm vibrátorů. Neváhala na ně podat peprnou recenzi. Tou dobou už ženy v publiku brečely smíchy a muži moc netušili. Australanka si dělala královskou legraci z ekologických sexuálních pomůcek herečky Gwyneth Paltrowové a s mrknutím oka doporučila vibrující výrobek zaslaný zpěvačkou Lily Allenovou.

V 60 minutách, kdy díky ve vtipné historce přiznané poruše s hyperaktivitou ADHD tento diblík energeticky kmitá po jevišti, ovládne nevzhledný prostor RockOpery. Dokonce si utahovala i z publika sedícího na nepohodlných kovových židlích s teninkým sedákem. „Vy jste si za můj humor museli připlatit, ale já roky společnost bavila zadáčo,“ směje se Celeste svému publiku. Historku však doplnila vysvětlením, že za humor a extroverzi schovávala i jistou neschopnost chovat se „normálně“ v různých společenských situacích. Vstupenka na hodinovou stand up show stála české publikum 790 do 2600 korun. Diváci byli ale dávno na „její straně“ a tak se poslušně zasmáli doslova i na svůj účet.

Barberová jde za hranu spontánnosti i politické korektnosti. Je ostrá, nepatřičná a přitom tak dokonale lidská a normální. Chvílemi snad její humor evokuje „staré dobré časy“, kdy ještě postavy v Sexu ve městě říkaly to, co měly na jazyku a nebyly svázané všeobjímajícím aktivismem poslední řady seriálu.

2D versus 3D

A ovace v publiku dokázaly fakt, že humor Barberové dosahuje daleko hranice její rodné Austrálie. Naopak Barberová i předposlední show své evropské tour prokázala, že její humor vývozní artikl rozhodně je.

Ten, kdo ji sleduje na sociálních sítích, však dobře ví, že se Barberová pouští i do tanečních či artistických kreací. A své publikum o to neochudila. Naopak. Svou show přerušila, aby své bizarní pohyby předvedla do rytmu hudby americké kapely Rage Against the Machine. Mnohé alkoholem posilněné ženy v publiku to vzaly jako pozvánku, vstaly ze svých sedaček a během dvou minutového skeče rozvlnily i své tělesné obliny.

Fine, Thanks Celeste Barber 24. září 2022 RockOpera, Praha Hodnocení: 90 %

Show zdánlivě končila dříve, než se člověk nadál. Po nekonečném potlesku ve stoje se australská komička nakonec vrátila…ovšem jen, aby publiku složenému napůl z místních a napůl z cizinců, zahlásila „to je všechno, víc už pro vás nemám do háje, běžte už domu“.

Mohla přidat? Mohla. Možná měla. Ale možná byl i konec lidský, tak jako je ona.