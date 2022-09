Hvězda Instagramu a komička Celeste Barberová přijede do Prahy

Její humor v parodických fotografiích a videích je jasně čitelný. Bez skrupulí si bere na paškál novodobé ideály krásy. Osobitým stylem, tedy bizarní replikou a rekonstrukcí vizuálů, upozorňuje na přehnané pózy a vyumělkované i absurdní situace.

Bude to však fungovat i ve 3D? Celeste Barberová odstartovala turné v Helsinkách, vystupovala v Paříži, Dublinu a končit je bude právě v sobotu 24. září v Praze. Lístky jsou v předprodeji od března a jejich cena se pohybuje od 790 do 2600 korun. U představení je i VIP možnost Meet&Greet, příležitost potkat a popovídat si s komičkou napřímo.

Ta, co paroduje celebrity

Už v roce 2017 získala Barberová ocenění „Nejvtipnější dáma na Instagramu“. Tam ji sleduje více než 9 milionů lidí a její příspěvky často sdílejí a citují hvězdy a známé osobnosti světového rozměru.

V roce 2019 byla zařazena do žebříčku „Variety’s 10 Comics to Watch“ časopisu Variety. V roce 2019 vydala svůj knižní bestseller Výzva přijata. O rok později získala cenu AACTA (The Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards) za nejoblíbenějšího komediálního interpreta desetiletí a v roce 2021 si odnesla ocenění Webby Special Achievement Award.

Je to dáma mnoha talentů. Barberová přičichla i k televizní kameře, a to již v roce 1988. V současné době ji může český divák vidět například v netflixovém seriálu Ukojená, kde si střihla vedlejší roli unavené matky. Zároveň pro stejnou doménu natáčí (jak jinak) komedii Wellmania, nový komediální dramatický seriál, který se soustředí na Liv (Barberová) a velkou zdravotní krizi, kterou si zažije. Je nucena přehodnotit svůj postoj „žít rychle, zemřít mladý“. Aby se uzdravila a získala zpět svůj život, vrhá se na vše od neškodných až po bizarní způsoby.

Žena, se srdcem na správném místě

Celeste Barberová se ovšem neproslavila jen neotřelým humorem. Od roku 2019 v její rodné Austrálii začaly řádit požáry extrémním rozměrů. Na troud spálily buš, pustošily floru a faunu. Celeste neváhala. Založila celosvětovou sbírku a využila svého influencerství „pro dobrou věc“. Vybrala přes 51 milionů australských dolarů (více než 841 milion korun) na podporu venkovských hasičských sborů (RFS) a nadačního fondu brigád.

Celeste opět jako Kim, tentokrát rozespalá.

Její charitativní činnost se setkala i s kritikou. Vrhla se do ní po hlavě, udělala pár přešlapů a nezůstalo to bez povšimnutí. Barberová ale vrátila úder. „Nepatří to mezi moje dovednosti. Jsem komička a herečka. Moje tchýně se ocitla v nesnázích a já jsem si řekla, že zkusím udělat vše, co by jen mohlo pomoci,“ obhajovala se.

Navíc často i na sociálních sítích zdůrazňuje právě onu opravdovost a osobitost. Chce, aby si ji lidé pamatovali jako komičku a normální manželku a mámu dvou dětí s obyčejnými starostmi. Neváhá, aby si ji svět klidně i nelichotivou fotkou pamatoval jako tu ženu, která upozorňuje na absurdně vyšroubované ideály.